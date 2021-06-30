芒果增產又遇疫情阻遊客 台南推產銷3箭穩價格

台南芒果6月下旬進入盛產期，因預估產量較去年增加約2成，加上受新冠肺炎疫情影響，到產地採買遊客減少，市府啟動加強內銷、外銷、多元加工等產銷策略，維持價格穩定。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，今年台南芒果預估收穫面積6943公頃，產量約9萬1600公噸，較去年增加約2成，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，產地市場遊客較往年減少，農業局依先前規劃啟動穩定產銷策略。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，往年進入芒果產季後，玉井青果市場每逢假日熱鬧滾滾，但今年從端午節連假到最近的週休假日，遊客都較往年銳減，連批貨的盤商也變少，雖然免去群聚的疑慮，但也衝擊到果農及攤商生計。

玉井區農會供銷部主任許秀玉說，今年芒果季與往年大不相同，農會冰店配合防疫暫停內用服務，平日幾乎沒有什麼生意可做，假日業績也較往年銳減8、9成，同時影響到青果包裝場的鮮果銷售量。

謝耀清表示，農業局已同步啟動內銷、外銷及多元加工等產銷策略3支箭，除了結合產區公所、農會持續加強網路行銷推播，透過名人代言增加台南芒果曝光率及買氣，並針對今年因先前缺水導致小果偏多的情形，輔導農會及合作社推出小果禮盒，一顆一人獨享剛剛好，並加強媒合國營事業、南科園區、各大企業、國軍、監所等機關單位採購。

他說，國外行銷部分，農業局推廣「台灣下單日本取貨」，截至昨天為止已累計銷售逾4000箱，並媒合日本中小學校採購為營養午餐食材，配合外銷檢疫的台南玉井蒸熱廠已於5月20日啟動芒果蒸熱作業，至昨天累計蒸熱量已達543公噸，其中以韓國324公噸最多，其次為日本219公噸。

謝耀清指出，農業局於5月10日公告啟動芒果加工收購計畫，補助集及加工處理費，6月28日再啟動芒果產地市場收購加工計畫，在玉井、大內青果市場媒合合法加工廠商進場收購芒果，預定增加收購500公噸，以調節市場產銷。