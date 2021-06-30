影／陳吉仲來了！台南芒果全面啓動多元加工數量無上限

台南芒果進入盛產期受到乾旱中小果多及疫情的影響，產銷出現問題，農委會主委陳吉仲今天南下台南提出穩定價格方案，由台南市農業局協調五大產地農會進行次級品收購每公斤10元，沒有數量的限制，同時加碼請加工業者提高收購量，100公噸以下補助每公斤加工2元，100到300公噸加碼到4元，300公噸以上補助每公斤5元，希望主要加工業者能夠踴躍的收購。

陳吉仲表示，希望台灣的民眾能夠像上個禮拜六、日支持屏東枋山以及枋寮芒果，一下子就全部銷售一空的力道，來幫助台南的芒果，農委會從這個禮拜開始兩周會全力進行芒果行銷，在內銷部分透過「台灣農產品嘉年華」平台購買生鮮芒果滿500送50會持續的進行，另外也會加強的企業團購部分，也請各地的農會及農民做好分級包裝，立委郭國文表示已經認購了5000箱，目標是1萬箱，會分散給各地的農會及產銷班請他們接到訂單以後就配合出貨。

今天台南產地的玉井、南化、楠西、左鎮及大內區農會的總幹事都有到場，以及建昌、冠南、宏宇、信來、佳美等五大食品加工廠的業者都出席，農會總幹事表示，農委會啟動中小果的收購，可以避免次級品進入市場，對於穩定價格是有一定的幫助。農業局長謝耀清表示明天開始就會全面啟動，並會公告窗口給農民知道。

農糧署也提出，目前進行產銷調節的方案，有拓展外銷，今年芒果外銷從到香港、中國、韓國、日本、新加坡等外銷已經達到3720公噸還會再繼續增加。

台南芒果受到三月到五月乾旱影響，果實偏小，但對甜度高立委陳亭妃、郭國文及賴惠員都相當重視，希望農委會加強芒果行銷與穩定著價格，台南市長黃偉哲今天未到場，但擔任銷售大使推出「小果禮盒」，這一個人獨享剛剛好呼籲民眾支持一起吃芒果幫助農民度過難關。