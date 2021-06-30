避免接觸 台南計程車防疫物資補貼線上申請開跑

台南市政府今天宣布，台南市計程車防疫物資費用補貼線上申請開跑，交通局已開發線上申辦系統，司機可透過車隊、車行、合作社或個人上網登錄，程序簡便，也免除臨櫃接觸風險。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，台南市計程車新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫物資費用補貼線上申請開跑，交通局利用市府一站式網路服務平台，開發線上申辦系統，司機不僅可個人登錄申請，也能透過車隊、車行、合作社、公（工）會等計程車公司團體申辦。

王銘德表示，去年防疫物資補貼採臨櫃申請，且因依中央規定按月發放，容易造成群聚，交通局今年率全國之先開發簡便線上申請介面，避免臨櫃接觸風險。

他說，依交通部公布的防疫物資費用補貼方案，將補貼司機購買口罩、手套、酒精或消毒水等防疫物品，計程車每車每日補貼新台幣15元，每月補貼26天，共補貼13個月，或補貼至疫情低於1級警戒為止，每車最多5070元，以彌補司機配合政策勤於清消的額外開銷。

王銘德表示，申請頁面分為團體及個人申請，團體申請只要由車隊、車行、合作社、公（工）會一次上傳即可。個人申請只需填好基本資料及拍照上傳文件，每月上傳或累積一定期間一次上傳，交通局受理後就會儘速審核直接匯入帳戶。