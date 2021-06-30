快訊

疫情趨緩？醫：Delta病毒入侵添變數

台北預約系統之亂翻版？新北人嘆：疫苗比五月天門票更難搶

避免接觸 台南計程車防疫物資補貼線上申請開跑

中央社 / 台南30日電

台南市政府今天宣布，台南市計程車防疫物資費用補貼線上申請開跑，交通局已開發線上申辦系統，司機可透過車隊、車行、合作社或個人上網登錄，程序簡便，也免除臨櫃接觸風險。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，台南市計程車新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫物資費用補貼線上申請開跑，交通局利用市府一站式網路服務平台，開發線上申辦系統，司機不僅可個人登錄申請，也能透過車隊、車行、合作社、公（工）會等計程車公司團體申辦。

王銘德表示，去年防疫物資補貼採臨櫃申請，且因依中央規定按月發放，容易造成群聚，交通局今年率全國之先開發簡便線上申請介面，避免臨櫃接觸風險。

他說，依交通部公布的防疫物資費用補貼方案，將補貼司機購買口罩、手套、酒精或消毒水等防疫物品，計程車每車每日補貼新台幣15元，每月補貼26天，共補貼13個月，或補貼至疫情低於1級警戒為止，每車最多5070元，以彌補司機配合政策勤於清消的額外開銷。

王銘德表示，申請頁面分為團體及個人申請，團體申請只要由車隊、車行、合作社、公（工）會一次上傳即可。個人申請只需填好基本資料及拍照上傳文件，每月上傳或累積一定期間一次上傳，交通局受理後就會儘速審核直接匯入帳戶。

計程車 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

奈米級塗料噴塗通關設施 提升國境第一線防疫能量

享四大系統25項愛車免費健檢！「2021 Subaru安心健檢」即刻實施中

慈濟挺第一線防疫員警！捐袖套又捐口罩「罩」顧烏日警

板橋大遠百1確診案例！感染源為環南市場 接觸者皆為陰性

相關新聞

影／陳吉仲來了！台南芒果全面啓動多元加工數量無上限

台南芒果進入盛產期受到乾旱中小果多及疫情的影響，產銷出現問題，農委會主委陳吉仲今天南下台南提出穩定價格方案，由台南市農業...

暑期停課不停餐 慈濟4500萬物資捐弱勢學生

慈濟基金會捐贈弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，物資金額近4500萬元，今天上午台南市政府以視訊方式接受捐贈，...

攜手抗疫 台南議員和在地店家捐防疫物資給打火兄弟

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市議員蔡旺詮相偕台南在地店家捐贈防疫物資，今天上午在台南市消防局贈送1100個護目鏡，1萬5000...

防疫不停學閱讀不打烊 嘉藝點水道頭打造線上展廳

全台防疫三級期間避免人潮流動，居家防疫成為日常，嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校；嘉藝點水...

嘉義大學新建宿舍樹木移植納入標案 禁止業者強度修剪

嘉義大學為提供學生更優質住宿環境，在嘉義市新民校區規畫興建地上8樓、地下1樓學生宿舍，日前舉行動土典禮，預計112年11...

小人物大故事／家道中落 打工拚出數十家披薩加盟店

連鎖披薩店加盟主吳旻融原是餐廳小開，餐廳倒閉、父親病逝後，生活巨變讓他下決心「把爸爸失去的事業拚回來」，一路從店員拚到擁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。