快訊

板橋大遠百1確診案例！感染源為環南市場 接觸者皆為陰性

送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫不停學閱讀不打烊 嘉藝點水道頭打造線上展廳

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校。圖／嘉縣府提供
嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校。圖／嘉縣府提供

全台防疫三級期間避免人潮流動，居家防疫成為日常，嘉義圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校；嘉藝點水道頭文創聚落休園，文化觀光局將文創聚落活動紀錄、精彩故事移到線上，打造「線上展廳」，讓民眾在家透過線上平台漫遊藝文天地！

圖書館趕在暑假前挑選4555冊優質好書，配送至縣轄32所學校，推動「閱讀不打烊」，讓孩子沉浸書香，享受閱讀樂趣，期許讓學童暑假有好書相伴，除實體書籍借閱服務，鼓勵利用數位資源，包含電子書、電子雜誌、電子報紙、線上資料庫及影音平台等線上設施，在家不停學。

朴子市的嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」，分為節氣裡的朴子故事、文創聚落進駐者靈感點滴兩大主題，前者運用節氣和地方故事串連起文創聚落與居民記憶的連結，後者透過文創聚落進駐者專訪，看見藝文工作者的創作泉源，認識每個作品傳達的心意。

除線上展廳，文創聚落精彩活動紀錄在官方網站，如首屆寫生比賽學童充滿想像繪畫作品，4月特展「黃一盛個人攝影展」都可線上觀展，Youtube平台策劃「水道頭の聲」ASMR系列影片，Podcast平台「水道頭抵嘉」收錄嘉義海線秘境故事，讓民眾在疫情時代彷彿親臨現場，感受文創聚落氛圍。

文觀局長許有仁說，嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」將持續推出多元策展，讓喜愛藝文的朋友在家探訪文創聚落之美。平台連結如下：官方網站：https://www.puziculturalpark.com/；Facebook粉絲專頁：https://reurl.cc/Ak4zqe；Instagram：https://reurl.cc/XWq9X7；Youtube：https://reurl.cc/pg5YA8Podcast(節目名稱：水道頭抵嘉，各大Podcast平台皆已上架)：https://www.puziculturalpark.com/podcast。

嘉藝點水道頭文創聚落休園，文化觀光局將文創聚落活動紀錄、精彩故事移到線上，打造「線上展廳」。圖／嘉縣府提供
嘉藝點水道頭文創聚落休園，文化觀光局將文創聚落活動紀錄、精彩故事移到線上，打造「線上展廳」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校。圖／嘉縣府提供
嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校。圖／嘉縣府提供

文創 圖書館 嘉義

延伸閱讀

防疫美食相伴！飯店烤鴨、道地義式披薩在家吃更經濟

股東會防疫限制 兩個放寬

外出戴防疫小物造成臉痛、頭痛？專家教改善方式

力挺防疫 市議員攜手民間捐桃園消防局300桶酒精

相關新聞

防疫不停學閱讀不打烊 嘉藝點水道頭打造線上展廳

全台防疫三級期間避免人潮流動，居家防疫成為日常，嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校；嘉藝點水...

嘉義大學新建宿舍樹木移植納入標案 禁止業者強度修剪

嘉義大學為提供學生更優質住宿環境，在嘉義市新民校區規畫興建地上8樓、地下1樓學生宿舍，日前舉行動土典禮，預計112年11...

小人物大故事／家道中落 打工拚出數十家披薩加盟店

連鎖披薩店加盟主吳旻融原是餐廳小開，餐廳倒閉、父親病逝後，生活巨變讓他下決心「把爸爸失去的事業拚回來」，一路從店員拚到擁...

台南蘆竹溝反對魚塭種電 民眾黨聲援

光電業者在台南市北門區蘆竹溝租用20公頃魚塭投入種電，遭居民反對抗爭，民眾黨立院黨團昨天聲援地方，認為政府不要在能源轉型...

嘉縣高風險人員 議員爭取先打疫苗

疫苗不足大家搶打，昨天成為嘉義縣議會關注的焦點，多名議員為未列入優先施打類別的保母、鄉鎮市公所臨櫃人員、送瓦斯人員、村里...

嘉南2期作將恢復供灌 5、6組也要求

曾文水庫蓄水率破5成，與烏山頭水庫合計蓄水量達3.2億噸，但嘉南2期作僅第1至4組灌區恢復供灌，第5組灌區包括台南新營、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。