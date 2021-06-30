防疫不停學閱讀不打烊 嘉藝點水道頭打造線上展廳

全台防疫三級期間避免人潮流動，居家防疫成為日常，嘉義縣圖書館規畫「在嘉e起與閱讀有約」活動及免費配送圖書到學校；嘉藝點水道頭文創聚落休園，文化觀光局將文創聚落活動紀錄、精彩故事移到線上，打造「線上展廳」，讓民眾在家透過線上平台漫遊藝文天地！

圖書館趕在暑假前挑選4555冊優質好書，配送至縣轄32所學校，推動「閱讀不打烊」，讓孩子沉浸書香，享受閱讀樂趣，期許讓學童暑假有好書相伴，除實體書籍借閱服務，鼓勵利用數位資源，包含電子書、電子雜誌、電子報紙、線上資料庫及影音平台等線上設施，在家不停學。

朴子市的嘉藝點水道頭文創聚落「線上展廳」，分為節氣裡的朴子故事、文創聚落進駐者靈感點滴兩大主題，前者運用節氣和地方故事串連起文創聚落與居民記憶的連結，後者透過文創聚落進駐者專訪，看見藝文工作者的創作泉源，認識每個作品傳達的心意。

除線上展廳，文創聚落精彩活動紀錄在官方網站，如首屆寫生比賽學童充滿想像繪畫作品，4月特展「黃一盛個人攝影展」都可線上觀展，Youtube平台策劃「水道頭の聲」ASMR系列影片，Podcast平台「水道頭抵嘉」收錄嘉義海線秘境故事，讓民眾在疫情時代彷彿親臨現場，感受文創聚落氛圍。