嘉義大學新建宿舍樹木移植納入標案 禁止業者強度修剪

嘉義大學為提供學生更優質住宿環境，在嘉義市新民校區規畫興建地上8樓、地下1樓學生宿舍，日前舉行動土典禮，預計112年11月完工，可提供180間雙人及18間單人套房，共378個床位；校方為兼顧原有生態環境，還將周邊樹木移植納入標案、禁止業者強度修剪，並由校方森資系勘查指導。

嘉大新民校區宿舍建案，工程發包金額約4億餘元，經費皆由嘉大自籌。建築物為南北向配置，建材及色彩設計以簡素、質樸且具傳統建築內涵之綠建材為主，戶外保留綠樹，植草皮，採用透水鋪面、綠樹圍繞，打造全新宿舍。

嘉義大學表示，新建工程規畫時，考量基地內31棵各式樹木永續生態，故將移植計畫納入工程標案，校內森林暨自然資源學系教師教授何坤益，6月初即提供樹木修剪建議書給承包廠商，但因部分樹木樹形巨大，承包商為方便搬運將樹木強度修剪，校方日前獲報，立即到場勘查，要求廠商依建議書修剪、移植護樹。

嘉義大學說明，工程基地內有31棵樹木，其中10棵榕樹、芒果、龍眼等樹木，未影響建築物施工與環境景觀，將採原地保留，9棵樹木位於建築開挖範圍內，採基地內移植；已被修剪的榕樹，校方要求建商已先以黑網包覆，減少水分蒸發及搬運時之碰撞，確保榕樹移植順利存活。