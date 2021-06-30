新營「三路共改」工程完工 提供平坦舒適道路
台南市新營區三民路、大同路及民治路往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸，經市府工務局爭取營建署前瞻計畫投入1732萬餘元，辦理「三路共改」工程，歷經近1個月施工，目前已完工， 重舖設柏油的平整路面，可望提供用路人舒適的行車環境 。
工務局表示，新營區三民路、大同路及民治路，為民治市政中心通往新營火車站重要道路，周邊多是學校及在地小吃繁華地區，且近年因污水工程施工，有許多區塊修補痕跡，既不美觀也容易產生危險，又因往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸不平，更影響行車品質及用路人安全。
經市府工務局爭取營建署前瞻計畫投入1732萬餘元，將三民路、大同路及民治路同時進行改善，長度共約2125公尺，計畫路寬13及18公尺，工程包含人手孔蓋下地、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業，並要求各管線單位人手孔配合下地共357座，工程上月底施工，已經在24日完成改善重鋪路面，街道煥然一新。
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