嘉市獲贈4台「救命神器」 全市HFNC醫院及總量曝光
嘉義市醫院再獲捐「經鼻高流量加濕型氧氣治療系統（HFNC）」！三珈企業董事長汪輝今天分別捐贈2台HFNC給嘉義基督教醫院、2台給陽明醫院，盼藉此機會喚起更多台灣在地企業主，在疫情艱難時刻，共同幫身邊需要幫助的人。
據了解，嘉基醫院為防疫重度病患專責醫院，先前經衛福部統籌分配獲4台HFNC，今天再獲贈2台，總數達6台，陽明醫院今獲2台HFNC，藝人賈永婕先前募捐342台HFNC則送1台給聖馬爾定醫院；目前嘉市累計9台，部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院暫無。
嘉市長黃敏惠今陪同汪輝到兩家醫院捐贈，並回贈感謝狀，黃敏惠強調，不僅對醫療量能提升有很大的幫助、讓重症者能獲得最好的治療外，更讓醫護治療病患如虎添翼。
汪輝身兼三珈、宏青、巨基環保企業公司董事長，集結企業集團力量，此波共計捐出21台HFNC，受惠包括嘉義縣市、屏東、基隆等，他指出，醫護人員為前線防疫的第一線，而後援也同樣重要，HFNC能對急重症病患的治療產生更大效果，將來也能替更多人治療，希望藉此次機會，喚起更多台灣在地企業主，在艱難時刻共同牽起手，幫身邊需要幫助的人。
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