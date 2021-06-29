嘉市獲贈4台「救命神器」 全市HFNC醫院及總量曝光

嘉義市醫院再獲捐「經鼻高流量加濕型氧氣治療系統（HFNC）」！三珈企業董事長汪輝今天分別捐贈2台HFNC給嘉義基督教醫院、2台給陽明醫院，盼藉此機會喚起更多台灣在地企業主，在疫情艱難時刻，共同幫身邊需要幫助的人。

據了解，嘉基醫院為防疫重度病患專責醫院，先前經衛福部統籌分配獲4台HFNC，今天再獲贈2台，總數達6台，陽明醫院今獲2台HFNC，藝人賈永婕先前募捐342台HFNC則送1台給聖馬爾定醫院；目前嘉市累計9台，部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院暫無。

嘉市長黃敏惠今陪同汪輝到兩家醫院捐贈，並回贈感謝狀，黃敏惠強調，不僅對醫療量能提升有很大的幫助、讓重症者能獲得最好的治療外，更讓醫護治療病患如虎添翼。