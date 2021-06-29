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提前達標！國軍支援曾文水庫清淤 水庫多出30萬噸容量

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國軍支援曾文水庫清淤提前達標，完成清淤目標30萬噸。圖／南水局提供
國軍支援曾文水庫清淤提前達標，完成清淤目標30萬噸。圖／南水局提供

行政院今年3月特別枯旱水庫水位低下時，指示國軍動員整備支援各水庫擴大清淤、加強陸挖。陸軍第八軍團54工兵群3月30日進駐曾文水庫，並訂下7月31日達成30萬立方公尺清淤量之目標，已提前達成，今天在水利署、南水局及國軍共同會勘後，決定結束支援任務。

南水局表示，隨著曾文水庫集水區受益數波梅雨鋒面及西南風持續帶來降雨，水情好轉，南水局也加強防汛整備。6月28日水庫水位回升至214公尺以上，已達國軍清淤範圍，也基於安全考量，決定結束支援。

南水局指出，國軍支援清淤期間，動員數十部各項機具及百餘名人力，朝著施工「品質」、「進度」、「工程全期零危安」為前提及「如期、如質、 如量」之目標，在空曠無遮避的嚴峻工作場域，頂著烈日，全周無休的全力執行疏濬任務，感謝國軍的辛勞，為水庫回復了約30萬立方公尺的蓄水空間。

南水局為恢復曾文水庫庫容，採取多元的清淤策略，最下游透過防淤隧道及永久河道放水口於排洪時期執行水力排砂；庫區以抽泥船抽泥放淤年約315萬立方公尺；上游透過庫區陸挖及主流河道清疏，年清淤量約50萬立方公尺，今年度加上國軍及第六河川局支援下，整體陸挖量可提升至119萬立方公尺以上，為水庫爭取到更多的庫容空間。

國軍支援曾文水庫清淤提前達標，完成清淤目標30萬噸。圖／南水局提供
國軍支援曾文水庫清淤提前達標，完成清淤目標30萬噸。圖／南水局提供

曾文水庫集水區 國軍 行政院

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