提前達標！國軍支援曾文水庫清淤 水庫多出30萬噸容量

行政院今年3月特別枯旱水庫水位低下時，指示國軍動員整備支援各水庫擴大清淤、加強陸挖。陸軍第八軍團54工兵群3月30日進駐曾文水庫，並訂下7月31日達成30萬立方公尺清淤量之目標，已提前達成，今天在水利署、南水局及國軍共同會勘後，決定結束支援任務。

南水局表示，隨著曾文水庫集水區受益數波梅雨鋒面及西南風持續帶來降雨，水情好轉，南水局也加強防汛整備。6月28日水庫水位回升至214公尺以上，已達國軍清淤範圍，也基於安全考量，決定結束支援。

南水局指出，國軍支援清淤期間，動員數十部各項機具及百餘名人力，朝著施工「品質」、「進度」、「工程全期零危安」為前提及「如期、如質、 如量」之目標，在空曠無遮避的嚴峻工作場域，頂著烈日，全周無休的全力執行疏濬任務，感謝國軍的辛勞，為水庫回復了約30萬立方公尺的蓄水空間。