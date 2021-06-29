嘉義市社福團體贈街友快篩劑 防堵疫情破口

人安社會福利慈善基金會嘉義平安站、嘉義市愛鄉慈善會等單位，今天在嘉義市發放給街友物資和禮券3000元，另贈COVID-19快篩劑，讓街友可自行篩檢、做好防範，防堵疫情破口。

根據嘉義市府社會處調查，嘉義市約有50名街友，出沒地點以嘉義市火車站和各大公園為主，社會處已著手研擬疫苗施打計畫，另逐步調查疫苗接種意願。

愛鄉慈善會、嘉義城隍廟、嘉義市虎爺會行善團和歌手董育君等人今天到嘉義火車站前廣場發送便當、飲料、口罩及禮券紅包等物資給街友，並提供每人1份新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，交由街友們自行篩檢。

愛鄉慈善會理事長陳盈坤接受媒體訪問時表示，國內新冠肺炎疫情嚴峻加上全國三級警戒，除與嘉義城隍廟、嘉義虎爺會一同贈送防疫物資，也提供快篩試劑給街友自行篩檢避免成為防疫破口，同時提供便當、飲料，讓街友感受社會溫暖。

嘉義市虎爺會理事長何照勇說，除捐贈街友快篩試劑、禮券，針對嘉義縣、市急難救助戶自今年6月21日起提供防疫物資、禮券供申請領取，至今花費已達新台幣200萬元。

人安社會福利慈善基金會嘉義平安站提到，基金會在疫情期間每週都會關懷街友並發放防疫物資，今天有25名街友領取到快篩劑，基金會日後會追蹤其篩檢結果。