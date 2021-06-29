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燃料池滿了！核二廠一號機「提前除役」 估明日停機

嘉市開放莫德納預約里長才發通知單 她批：不公平

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠今直播指出，莫德納疫苗開放70歲以上長輩預約，3小時就額滿。記者林伯驊／翻攝
嘉市長黃敏惠今直播指出，莫德納疫苗開放70歲以上長輩預約，3小時就額滿。記者林伯驊／翻攝

嘉義市今天上午開放70歲以上長者預約莫德納疫苗，但僅3個小時，兩個接種站的預約就全數額滿；一名未預約到的賴姓女子投訴，今上午才收到通知單，得知後要替74歲父親預約，就看到網頁顯示已滿、打電話詢問也被告知無名額，怒斥「根本不公平」，不知要等到何時施打。

嘉市府民政處長劉美鳳表示，昨天市府發布線上預約的新聞訊息，公所及里長加班協助發放通知單，是多做一層服務，先前兩次長輩接種AZ疫苗也是相同作法，但沒想到莫德納疫苗出現搶預約。

劉美鳳說，實在不能責怪里長，問題仍回歸疫苗量不足，希望中央給疫苗要夠、要快。

家住嘉市西區的賴小姐說，父親差幾個月就滿75歲，於上波不符資格，連報名機會都沒有，這次開放到70歲以上，但今上午8點半開放預約，里長卻上午才送來通知單，當她拿到通知單的時候，名額就已被預約完了，撥打預約系統上的電話，被告知之後也不會再通知。

賴小姐指出，里長一家一家發送接種通知單，後面拿到的根本就沒名額，很多人權益受到影響，詢問後里長回覆昨才獲知今要發通知；她認為，若里長今天才有辦法通知，是否開放預約的時間跟著延後，有個緩衝期，不然目前Delta變種病毒、大家都想打莫德納，這樣會造成不公平，她年紀大的父親不曉得何時才能打疫苗。

莫德納疫苗 AZ疫苗 嘉義

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