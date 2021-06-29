詛咒也沒用？台南仁德成功里屢被外地人丟包垃圾要追究
台南市仁德區成功一街與成功一街1巷口常被偷丟一包包垃圾；成功里長鄭晴而在一邊設置環保局的警告牌，偷丟垃圾的人根本不理會，日前住戶忍不住掛了一塊寫有「畜生倒垃圾」的牌子、詛咒丟垃圾的人；原本以為這招有效，不過鄭晴而接獲里民投訴說這招也沒有用。
鄭晴而說，成功里位居原台南縣市交會處，常佑附近東區、隔壁里居民因為錯過垃圾車清運，就趁上班或外出途中，把垃圾丟在成功里的馬路邊。
里內有三個地點經常被偷丟垃圾，包含牛稠子車站、成功三街三處都是垃圾車的長期清運點。上個月有人被抓到還辯稱「其他人也會丟」，雖然有被開單，但是大多數都因為沒有當場抓到很難追究。
鄭晴而傍晚在里內群組上貼文表示，「這就是為什麼設立牌子沒有用！會丟的還是會丟，認識他的請私Line我」。他說，附近里民不堪其擾，會一起注意亂丟垃圾亂象，有發現也會在2000多人的里民LINE群組公告、拜託環保局強力稽查。
上一次有抓到人是因為拜託路旁住戶把監視器鏡頭轉向，但考量不能老是這樣子麻煩里民冒著得罪人的風險，經過爭取環保局也同意裝設監視器，承諾這一陣子梅雨過去就會馬上來安裝，相信只要有人連續被罰應該能多少遏阻。
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