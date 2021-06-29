國民黨南市黨部送愛心便當與口罩 要求入境全面篩2次

台南市疫情升溫，國民黨台南市黨部今天送愛心便當與防疫口罩到街友服務中心，提醒街友自我保護落實防疫。主委莊占魁說，疫情讓許多弱勢的族群更雪上加霜，有不少「非典型」弱勢族群仍未受關注，呼籲中央與地方政府應全面檢討紓困的對象與金額，並強化社會安全網；也要求蔡政府傾聽民意，對所有入境者普篩兩次，阻絕疫情於境外。

莊占魁表示，3級警戒讓許多族群深受衝擊，尤其弱勢孩童與近貧家庭，在生活與教育等面向首當其害，除維持日常生活開銷，皆無多餘能力購置相關防疫用品，或所需的數位學習設備。今年疫情的規模遠大於去年，中央與地方政府應全面檢討紓困的對象與金額，市府更應加大風險家庭的關懷，避免已知的隱性問題，成為顯性風險，這也是穩定社會的重要工作。

莊占魁認為，印度變種病毒Delta，不僅傳播力快，重症比例也更高，要求蔡政府傾聽民意，貼近基層第一線人員心聲與建議，對所有入境者全面篩檢2次，不要讓Delta加劇現在醫療體系負擔，成為新一波疫情的威脅。

莊占魁說，台灣疫苗採購政策已落後，不能再原地踏步，讓國人能夠全面性在最短的時間內，接種「安全、有效」的疫苗才是當務之急，並應思考第3劑加強版疫苗部署，來對抗新一波變種病毒。