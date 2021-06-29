嘉市連20天加零！莫德納搶翻 黃敏惠喊3次：需要疫苗
嘉義市今上午開放70歲以上長者線上預約施打莫德納疫苗，僅約3小時，東區北興國中接種站、西區港坪體育館接種站就都顯示全數額滿；市長黃敏惠下午直播說，疫苗實在有限，已從多重管道向中央爭取，反覆喊「我們現在就是需要疫苗，我們真的需要疫苗、我們真的需要疫苗」。
黃敏惠表示，嘉市今確診數維持加零，已連續20天，總確診累計9例，感謝市民共同努力之下，希望再加油、千萬不要放鬆；至於防堵Delta變異株，市民若6月6日後曾去過屏東枋山鄉，今天及明後天可撥打市府防疫專線05-2341150或05-2341908，由防疫人員列冊、訪談後，協助轉介醫院PCR核酸檢驗。
中央公布接種第8順位為65歲至74歲，黃敏惠說，第一線里長接到市民質疑「不是說65歲以上都能接種？」但因中央所分配莫德納劑量，僅嘉市65歲至74歲人口數的30%，所以數量真的有限，還不能完全打到65歲。
黃敏惠指出，今僅2、3小時就預約額滿，請市民先不要著急，近幾天從多重管道向中央爭取、反映，希望疫苗撥補一次到位，且嘉市的冷藏設備沒問題、施打能量也足夠，「我們現在就是需要疫苗，我們真的需要疫苗、我們真的需要疫苗」，只要疫苗一到位，就能快速安排接種，才是防疫最重要一道防線。
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