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立委陳亭妃、市議員吳通龍 號召企業認購台南芒果150箱
受到國內疫情影響，衝擊台南芒果產銷，立法委員陳亭妃、台南市議員吳通龍今號召企業認購150箱芒果力挺農民做公益，捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院，柳奇美醫院院長黃順賢及麻豆新樓副院長唐敏秋感謝各界對醫護支持打氣。
陳亭妃表示，三級警戒影響百業蕭條，民眾人心惶惶，學校、餐廳、旅遊業無法開課開業，導致國內芒果銷售通路不佳，小農苦無適合銷售通路憂心忡忡。
晉弘實業股份有限公司董事長李正峰、欣磊營造有限公司負責人周冠甫得知訊息後，分別認購100箱及50箱捐贈第一線防疫醫護人員，分別給柳營奇美、麻豆新樓醫院，以實際行動支持小農產業，力挺在地農特產，可謂是企業善盡社會責任的表率。
李正峰表示，向果農採購100箱優質新鮮的芒果，希望能助農民朋友度過難關。周冠甫表示，支持本土農業發展，立即採購50箱甜美多汁的芒果，貢獻一己之力挺小農。
吳通龍表示，台灣農業成績有相當高水準及品質，幫助小農也等於幫助每個家庭，感謝李正峰及周冠甫在果農最需要協助時，適時提供援助，也期盼透過此次捐贈影響更多企業見賢思齊，一起支持國產農作，也要特別感謝第一線醫護人員守護國人安全，承受著極大的壓力及風險，希望此次的愛心捐贈讓防疫工作更添力量。
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