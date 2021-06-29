快訊

高雄鳳山一處大樓傳有陽性個案！清查召回150人進行採檢

Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委陳亭妃、市議員吳通龍 號召企業認購台南芒果150箱

聯合報 / 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃（右三）、市議員吳通龍（右二）號召企業界捐贈芒果挺醫護人員。圖／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（右三）、市議員吳通龍（右二）號召企業界捐贈芒果挺醫護人員。圖／陳亭妃服務處提供

受到國內疫情影響，衝擊台南芒果產銷，立法委員陳亭妃、台南市議員吳通龍今號召企業認購150箱芒果力挺農民做公益，捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院，柳奇美醫院院長黃順賢及麻豆新樓副院長唐敏秋感謝各界對醫護支持打氣。

陳亭妃表示，三級警戒影響百業蕭條，民眾人心惶惶，學校、餐廳、旅遊業無法開課開業，導致國內芒果銷售通路不佳，小農苦無適合銷售通路憂心忡忡。

晉弘實業股份有限公司董事長李正峰、欣磊營造有限公司負責人周冠甫得知訊息後，分別認購100箱及50箱捐贈第一線防疫醫護人員，分別給柳營奇美、麻豆新樓醫院，以實際行動支持小農產業，力挺在地農特產，可謂是企業善盡社會責任的表率。

李正峰表示，向果農採購100箱優質新鮮的芒果，希望能助農民朋友度過難關。周冠甫表示，支持本土農業發展，立即採購50箱甜美多汁的芒果，貢獻一己之力挺小農。

吳通龍表示，台灣農業成績有相當高水準及品質，幫助小農也等於幫助每個家庭，感謝李正峰及周冠甫在果農最需要協助時，適時提供援助，也期盼透過此次捐贈影響更多企業見賢思齊，一起支持國產農作，也要特別感謝第一線醫護人員守護國人安全，承受著極大的壓力及風險，希望此次的愛心捐贈讓防疫工作更添力量。

立委陳亭妃（中）、市議員吳通龍（右一）號召企業界捐贈芒果挺醫護人員，柳營奇美醫院院長黃順賢（左一）感謝各界挺醫護人員。圖／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（中）、市議員吳通龍（右一）號召企業界捐贈芒果挺醫護人員，柳營奇美醫院院長黃順賢（左一）感謝各界挺醫護人員。圖／陳亭妃服務處提供
挺農民，立委陳亭妃、市議員吳通龍號召企業認購芒果150箱捐贈給醫護人員。圖／陳亭妃服務處提供
挺農民，立委陳亭妃、市議員吳通龍號召企業認購芒果150箱捐贈給醫護人員。圖／陳亭妃服務處提供

芒果 醫護人員 農民

延伸閱讀

4公投延期綁2022大選？綠委：於法不符不適宜

台南大內芒果通路不穩定 陳亭妃向農糧署求助

台南芒果因疫遇產銷困境 陳亭妃向陳吉仲請命

勞工紓困貸款增50萬元門檻惹議 許銘春：會再檢討

相關新聞

阿里山山美村聯外道路中斷 村民徒手搬石今早急搶通

嘉義縣山區連日大雨，阿里山鄉主要聯外道路嘉129線11.5K處，昨天下午落石坍方路樹傾倒，交通一度中斷，村民在山美村長安...

立委陳亭妃、市議員吳通龍 號召企業認購台南芒果150箱

受到國內疫情影響，衝擊台南芒果產銷，立法委員陳亭妃、台南市議員吳通龍今號召企業認購150箱芒果力挺農民做公益，捐贈給柳營...

雲林血荒嚴重庫存只剩4天 縣長張麗善今挽袖捐血

雲林血庫存量告急，平均血液庫存只剩4天，雲林縣長張麗善今天號召縣府各局處同仁響應捐血，她呼籲大家本於同島一命，一起挽袖捐...

嘉義家扶捐款驟減100萬 志工隊不辦周年慶省錢慨捐20萬

本土疫情嚴峻讓社福團體備受衝擊，嘉義家扶中心統計今年5月至6月捐款，相較去年同期竟短少100多萬，家扶的展愛服務隊長謝茗...

幫「芒」挺醫護 台南民代捐50箱芒果給麻豆新樓醫院

台南市議員吳通龍擔心芒果產銷產生衝擊，購買50箱芒果贈送給麻豆新樓醫院前線醫護人員，號召民眾購買芒果支持農民也挺醫護。本...

疫苗不足 嘉縣多位議員為保母送瓦斯等爭取優先打

新冠肺炎疫苗不足，大家搶打，嘉義縣議會定期會上午首日開議，多位議員為未列入優先施打類別的保母、鄉鎮市臨櫃人員、送瓦斯人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。