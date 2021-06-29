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雲林血荒嚴重庫存只剩4天 縣長張麗善今挽袖捐血

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林血荒嚴重，縣長張麗善今天號召縣府主管挽袖捐血。記者蔡維斌／翻攝
雲林血荒嚴重，縣長張麗善今天號召縣府主管挽袖捐血。記者蔡維斌／翻攝

雲林血庫存量告急，平均血液庫存只剩4天，雲林縣長張麗善今天號召縣府各局處同仁響應捐血，她呼籲大家本於同島一命，一起挽袖捐血救人。

中部捐血中心主任林冠州指出，目前中部地區血液庫存約只剩5天左右，尤以O型最缺，只剩4天。防疫期間，各捐血站除加強場域清消，也在捐血作業場所實施實聯制進行人流控管，維護工作人員安全。

林主任也提醒，近期施打疫苗的民眾，AZ、嬌生屬腺病毒載體類疫苗，應暫緩捐血14天；輝瑞、莫德納mRNA類疫苗則無須緩捐。希望熱心朋友在自覺身體健康沒問題前提，請踴躍捐血。

雲林縣長張麗善今天挽袖捐愛，響應捐血，她說，血液庫存量不斷下滑，希望民眾只要健康評估沒問題，都能踴躍捐血挺醫療。中部捐血中心預計7月份將在雲林舉辦18場捐血活動，可上網查詢捐血地點資訊

雲林血荒嚴重，縣長張麗善今天號召縣府主管挽袖捐血。記者蔡維斌／翻攝
雲林血荒嚴重，縣長張麗善今天號召縣府主管挽袖捐血。記者蔡維斌／翻攝
雲林血荒嚴重，縣長張麗善今天號召縣府主管挽袖捐血。記者蔡維斌／翻攝
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捐血中心 疫苗 張麗善

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