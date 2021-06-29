嘉義家扶捐款驟減100萬 志工隊不辦周年慶省錢慨捐20萬

本土疫情嚴峻讓社福團體備受衝擊，嘉義家扶中心統計今年5月至6月捐款，相較去年同期竟短少100多萬，家扶的展愛服務隊長謝茗淀得知後，決定將該隊周年慶典禮經費省下，再另募款，今共捐贈20萬元給家扶中心經費，解燃眉之急。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，去年5月及6月捐款500多萬元，今年僅剩400萬，2個月內短少100萬元，但申請急難金的家庭卻增多，6月就協助20戶、發放18萬元的急難金，持續力挺嘉義地區弱勢兒少及家庭。

1981年成立的家扶中心展愛服務隊，原定本月下旬要舉辦40周年慶，已先延期，隊長謝茗淀獲悉後捐款大幅減少後，更把慶祝典禮經費省下，並由隊員捐輸，加上市議員陳家平、傅大偉議員響應，共募得20萬。

謝茗淀及多名展愛隊員今上午前往嘉義家扶中心捐款，嘉義家扶中心主委黃國芳、主任沈明彥代表接受並回贈感謝狀，讚許展愛隊員成為永久之友。