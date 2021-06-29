阿里山山美村聯外道路中斷 村民徒手搬石今早急搶通

嘉義縣山區連日大雨，阿里山鄉主要聯外道路嘉129線11.5K處，昨天下午落石坍方路樹傾倒，交通一度中斷，村民在山美村長安麗花號召下，徒手將落石移往他處，廠商開怪手緊急進場施工，今天上午雙向已恢復通行。

嘉129線為阿里山鄉鄒族部落主要幹道，近日天降大雨，路面落石斷木時有所聞，阿里山鄉公所昨天下午緊急貼出公告，表示129縣道11.5K處疑似因連日降雨，邊坡含水量飽和、大小落石崩落，呼籲路過民眾注意用路安全，

阿里山鄉公所獲報，緊急通知廠商趕赴搶通，山美村長安麗花也號召村民至現場協助移除障礙物，約昨天下午4時許恢復單向通行；今天中午近12時，廠商進場利用怪手清除路面大石頭，目前雙向已恢復通行。