快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山山美村聯外道路中斷 村民徒手搬石今早急搶通

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉山美村主要聯外道路129縣道，昨天下午因連日降雨，大石塊掉落路面，車輛幾乎無法通行。圖／莊信然提供
嘉義縣阿里山鄉山美村主要聯外道路129縣道，昨天下午因連日降雨，大石塊掉落路面，車輛幾乎無法通行。圖／莊信然提供

嘉義縣山區連日大雨，阿里山鄉主要聯外道路嘉129線11.5K處，昨天下午落石坍方路樹傾倒，交通一度中斷，村民在山美村長安麗花號召下，徒手將落石移往他處，廠商開怪手緊急進場施工，今天上午雙向已恢復通行。

嘉129線為阿里山鄉鄒族部落主要幹道，近日天降大雨，路面落石斷木時有所聞，阿里山鄉公所昨天下午緊急貼出公告，表示129縣道11.5K處疑似因連日降雨，邊坡含水量飽和、大小落石崩落，呼籲路過民眾注意用路安全，

阿里山鄉公所獲報，緊急通知廠商趕赴搶通，山美村長安麗花也號召村民至現場協助移除障礙物，約昨天下午4時許恢復單向通行；今天中午近12時，廠商進場利用怪手清除路面大石頭，目前雙向已恢復通行。

阿里山鄉公所也呼籲鄉親及用路人，近日仍有多波降雨，邊坡土質仍不穩，行經129縣道時務必要停、看、聽，慎防落石，確認安全後再盡快通行。

嘉義縣阿里山鄉山美村主要聯外道路129縣道，昨天下午因連日降雨導致路面落石斷枝不斷，交通堵塞，鄉公所緊急廠商進場搶通。圖／莊信然提供
嘉義縣阿里山鄉山美村主要聯外道路129縣道，昨天下午因連日降雨導致路面落石斷枝不斷，交通堵塞，鄉公所緊急廠商進場搶通。圖／莊信然提供
嘉義縣阿里山鄉山美村主要聯外道路129縣道，昨天下午因連日降雨導致路面落石斷枝不斷，交通堵塞，鄉公所緊急廠商進場搶通，今天中午已恢復雙向通行。圖／莊信然提供
嘉義縣阿里山鄉山美村主要聯外道路129縣道，昨天下午因連日降雨導致路面落石斷枝不斷，交通堵塞，鄉公所緊急廠商進場搶通，今天中午已恢復雙向通行。圖／莊信然提供

阿里山 落石 鄒族

延伸閱讀

阿里山遊樂區水晶蘭現蹤 逾6萬人次線上賞花

連日降雨阿里山公路路面遭泥流覆蓋 工程單位迅速搶通

攝影師傍晚上山誤闖小路 意外捕捉雄偉瀑布讓他超驚豔

三級疫情趨緩 阿里山清境農場暑假訂房未見起色

相關新聞

阿里山山美村聯外道路中斷 村民徒手搬石今早急搶通

嘉義縣山區連日大雨，阿里山鄉主要聯外道路嘉129線11.5K處，昨天下午落石坍方路樹傾倒，交通一度中斷，村民在山美村長安...

嘉市長輩搶翻莫德納 今開放預約3小時全額滿

中央預計明天配發美國捐助的莫德納疫苗，嘉義市今上午8點半起，開放70歲以上長輩線上預約、本周五至日施打；系統剛開放2小時...

農漁民疫情紓困已匯入帳戶 台南逾21萬人近30億元

疫情影響農漁產業，政府推出農漁民各項紓困方案，台南市共補貼農漁民21萬6849人、金額29億9421萬元，今已全部匯入農...

幫「芒」挺醫護 台南民代捐50箱芒果給麻豆新樓醫院

台南市議員吳通龍擔心芒果產銷產生衝擊，購買50箱芒果贈送給麻豆新樓醫院前線醫護人員，號召民眾購買芒果支持農民也挺醫護。本...

疫苗不足 嘉縣多位議員為保母送瓦斯等爭取優先打

新冠肺炎疫苗不足，大家搶打，嘉義縣議會定期會上午首日開議，多位議員為未列入優先施打類別的保母、鄉鎮市臨櫃人員、送瓦斯人員...

雲林4大身心收容機構疫苗完打 施打率86.6%已達標準

雲林縣身心障礙機構工作人員及服務對象施打疫苗，縣長張麗善今天到雲林教養院關懷院生接種情形，這也是雲林最後一批身心障礙收容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。