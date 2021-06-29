幫「芒」挺醫護 台南民代捐50箱芒果給麻豆新樓醫院

台南市議員吳通龍擔心芒果產銷產生衝擊，購買50箱芒果贈送給麻豆新樓醫院前線醫護人員，號召民眾購買芒果支持農民也挺醫護。本土個案大爆發後，連日來民眾送物資到醫院，麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，有時短短的一句「辛苦了」或「謝謝」，就會讓同仁感動，也會成為持續前行的動力。

吳通龍表示，適逢一年一度的芒果季，受到今年3月至5月的乾旱影響，再加上受到疫情導致幾項不利因素，包括北農事件使得蔬果市場整體交易量下降，也因三級警戒導致觀光客及消費者明顯減少，再加上三級警戒影響不得辦理大型活動，促銷會也全面取消，疫情對於芒果產銷產生嚴重衝擊，也醫護人員更加辛勞，感念農民的辛勤，希望此舉能拋磚引玉，呼籲各界一起購買芒果減緩農民受疫情的衝擊，也能藉此力挺醫護。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，疫情期間醫院對外活動雖全面暫停，但院內防疫工作更加繁重，感謝吳通龍議員透過果農辛勤栽種之作物傳達溫暖，不忘照顧受到疫情衝擊的果農，也體恤醫護的辛勞，有多方的愛心與堅強的信念，期待盡速戰勝疫情，台灣加油。

本土個案大爆發後，連日來民眾送物資到醫院，麻豆阿亮師總鋪師團隊，翔美雪花冰及6218飲料店共同發起暖心的行列，贈送炒米粉、綠豆湯以及飲料至麻豆新樓醫院給醫護人員打氣加油，翔美雪花冰老闆手寫卡片「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的護理人員」，更溫暖醫護的心。