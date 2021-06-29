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疫苗不足 嘉縣多位議員為保母送瓦斯等爭取優先打
新冠肺炎疫苗不足，大家搶打，嘉義縣議會定期會上午首日開議，多位議員為未列入優先施打類別的保母、鄉鎮市臨櫃人員、送瓦斯人員、村里社區理事長及志工等對象，爭取列入施打，縣長翁章梁說，已向中央反映，施打對象要考量防疫量能，擔任防疫工作，才造冊報中央同意施打。
縣府日前全國疫情線上會報提案，爭取與北北基桃同步從7月1日起，開放保母、外送員、計程車駕駛、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員，施打疫苗。議員黃嫈珺質問翁章梁爭取結果，她說，基層這些人員認為快有疫苗打了，她另要求將與洽公民眾接觸有高風險的鄉鎮市臨櫃人員列入施打。
議員林緗亭為送瓦斯人員請命，要求列入優先施打；議員林于玲為社區理事長及志工請命，也要求施打，她說，社區理事長及志工關懷長輩，協助施打，但村里長鄰長、長輩施打，他們卻被遺漏。議員王啟澧質問翁章梁對疫苗施打有無權限？他為重大疾病者請命，要求優先施打。
翁章梁說，打疫苗不能一國二制，既然北北基桃的保母等對象下月施打，其他縣市也應同時施打，另農會臨櫃人員也要打，中央正慎重考量中。他表示，縣府對疫苗施打無權限，對開放施打類別對象，是依防疫量能考量，擔負防疫工作者列冊，報中央核定施打，協助長輩施打社區理事長及志工可列冊施打，重大疾病者會列入下波對象施打。
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