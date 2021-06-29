快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林4大身心收容機構疫苗完打 施打率86.6%已達標準

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林教養院今天完成疫苗施打，使雲林四個機構已完成86.6%施打率，達到防疫標準。記者蔡維斌／翻攝
雲林教養院今天完成疫苗施打，使雲林四個機構已完成86.6%施打率，達到防疫標準。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣身心障礙機構工作人員及服務對象施打疫苗，縣長張麗善今天到雲林教養院關懷院生接種情形，這也是雲林最後一批身心障礙收容機構的接種，4大機構整體施打率達86.6%，已達防疫標準。

張麗善說，雲林有4家身心障礙機構共256名工作人員，服務422名身心障礙者，多數為第一類心智障礙者，認知能力較薄弱，戴口罩、勤洗手難以落實，加上本身的自我照顧能力不足，萬一染疫也無法單獨隔離，須由專業人員陪同照顧，因此為維護安全，縣府採高規格防疫標準。

雲林教養院是縣內最大身心障礙機構，收容198女性心智障礙者，也有136位工作人員，18歲到70多歲都有，衛生局安排斗南福安醫院分三批到院內注射疫苗，今天最後一批有98人施打，施打完後，該院服務對象施打率已高達98%，張麗善也提醒工作人員注意施打後的身體狀況。

社會處長林文志說，雲林縣4家身心障礙機構，包括雲林縣身心障礙養護中心及華聖啟能發展中心已施打完畢，雲林教養院及創世基金會斗六清寒植物人安養院也於今天全數施打完畢，各機構除少數因家屬或個人因素無意願接種疫苗外，整體接種率已達86.6%，達到群體免疫標準。

雲林教養院院長劉淑喜表示，去年1月30日起該院採取分艙分流照顧措施，三級警戒期間，也謝絕訪客、暫停外聘師資課程、異地辦公、會議改採視訊，減少群聚交流，如今施打疫苗，多了一層保護更安全。

雲林教養院今天完成疫苗施打，使雲林四個機構已完成86.6%施打率，達到防疫標準。記者蔡維斌／翻攝
雲林教養院今天完成疫苗施打，使雲林四個機構已完成86.6%施打率，達到防疫標準。記者蔡維斌／翻攝

疫苗 張麗善

延伸閱讀

2屏東移工北上雲林找1友人 採檢8人幸全陰性

雲林街友專案 先快篩後施打疫苗全面防疫

雲縣快篩移工圍堵病毒 張麗善：爭取高風險者接種疫苗

雲縣街友專案「先快篩、後打疫苗」 提升群體保護力

相關新聞

阿里山山美村聯外道路中斷 村民徒手搬石今早急搶通

嘉義縣山區連日大雨，阿里山鄉主要聯外道路嘉129線11.5K處，昨天下午落石坍方路樹傾倒，交通一度中斷，村民在山美村長安...

嘉市長輩搶翻莫德納 今開放預約3小時全額滿

中央預計明天配發美國捐助的莫德納疫苗，嘉義市今上午8點半起，開放70歲以上長輩線上預約、本周五至日施打；系統剛開放2小時...

農漁民疫情紓困已匯入帳戶 台南逾21萬人近30億元

疫情影響農漁產業，政府推出農漁民各項紓困方案，台南市共補貼農漁民21萬6849人、金額29億9421萬元，今已全部匯入農...

幫「芒」挺醫護 台南民代捐50箱芒果給麻豆新樓醫院

台南市議員吳通龍擔心芒果產銷產生衝擊，購買50箱芒果贈送給麻豆新樓醫院前線醫護人員，號召民眾購買芒果支持農民也挺醫護。本...

疫苗不足 嘉縣多位議員為保母送瓦斯等爭取優先打

新冠肺炎疫苗不足，大家搶打，嘉義縣議會定期會上午首日開議，多位議員為未列入優先施打類別的保母、鄉鎮市臨櫃人員、送瓦斯人員...

雲林4大身心收容機構疫苗完打 施打率86.6%已達標準

雲林縣身心障礙機構工作人員及服務對象施打疫苗，縣長張麗善今天到雲林教養院關懷院生接種情形，這也是雲林最後一批身心障礙收容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。