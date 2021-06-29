雲林4大身心收容機構疫苗完打 施打率86.6%已達標準

雲林縣身心障礙機構工作人員及服務對象施打疫苗，縣長張麗善今天到雲林教養院關懷院生接種情形，這也是雲林最後一批身心障礙收容機構的接種，4大機構整體施打率達86.6%，已達防疫標準。

張麗善說，雲林有4家身心障礙機構共256名工作人員，服務422名身心障礙者，多數為第一類心智障礙者，認知能力較薄弱，戴口罩、勤洗手難以落實，加上本身的自我照顧能力不足，萬一染疫也無法單獨隔離，須由專業人員陪同照顧，因此為維護安全，縣府採高規格防疫標準。

雲林教養院是縣內最大身心障礙機構，收容198女性心智障礙者，也有136位工作人員，18歲到70多歲都有，衛生局安排斗南福安醫院分三批到院內注射疫苗，今天最後一批有98人施打，施打完後，該院服務對象施打率已高達98%，張麗善也提醒工作人員注意施打後的身體狀況。

社會處長林文志說，雲林縣4家身心障礙機構，包括雲林縣身心障礙養護中心及華聖啟能發展中心已施打完畢，雲林教養院及創世基金會斗六清寒植物人安養院也於今天全數施打完畢，各機構除少數因家屬或個人因素無意願接種疫苗外，整體接種率已達86.6%，達到群體免疫標準。