避免群聚 嘉義仁義潭水庫大壩暫時封閉

新冠肺炎疫情3級警戒，嘉義縣仁義潭水庫大壩假日卻出現散步人潮，管理單位自來水公司，今天將四周涼亭圍起警示條，在大壩出入口處貼告示，疫情期間防止群聚，暫停開放。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發布3級警戒延至7月12日，希望全民共體時艱，共同抗疫。

但假日嘉義縣仁義潭水庫大壩卻出現人潮，民眾在臉書社團貼文批評此情況，昨天下午自來水公司派員在大壩兩側的出入口，貼上告示「疫情期間防止群聚，暫停開放」，今天上午更進一步把大壩附近的公廁、涼亭，全部圍上警示條，禁止民眾進入。

自來水公司第五區管理處副處長吳界明今天表示，目前仁義潭接近滿水位風光明媚，3級警戒民眾在家關久了，假日紛紛來此「放風」，造成了仁義潭大壩群聚現象；等3級警戒解除了，大壩就會開放給民眾行走。

吳界明表示，供應嘉義地區水源的仁義潭與蘭潭，都已接近滿水位，目前水公司為避免溢流，用多少水，才進多少水，有效蓄水率維持在96%左右。

自來水公司指出，仁義潭大壩長度約1500公尺，寬度9公尺，適合來回散步運動，是嘉義縣市民眾常去的休閒景點。