台南蘆竹溝種光電爆抗爭 民眾黨團：別獨厚大財團

光電業者在台南市北門區蘆竹溝租用20公頃魚塭投入魚電共生，遭到居民反對抗爭，民眾黨團今指出，政府不要在能源轉型的路上獨厚大財團，忽略最重要的底層民眾，呼籲政府只有將民眾的聲音，納入開發計畫裡，未來台灣在推動能源轉型時，才不會造成國家空轉。

台灣民眾黨團幹事長蔡壁如、總召邱臣遠、台南市黨部北區主任江明宗、蘆竹溝反對太陽能設置自救會會長邱佳敏今天開線上記者會。

邱佳敏表示，蘆竹溝為國內知名蚵仔產地，地方命脈和環境綁在一起，反觀太陽能發電廠商不在乎生態環境，而且好幾公頃的光電板緊鄰住宅區發電，長久下來對居民身體健康的傷害無法估量，蘆竹溝人拒當白老鼠實驗。居民多次表達反對意見，但太陽能廠商卻大搞「甲地施工乙地說明會」手法，讓居民無法得知施工地址，而且市政府也站在廠商身邊，廠商像是詐騙集團。

邱佳敏指出，5月13日的抗爭中，警方逮捕5位蘆竹溝居民，試問政府居民爭取生存權何錯之有？居民只希望維持濕地生態環境給下一代，但這些都在光電廠商進駐後變調，廠商完全拒絕和蘆竹溝居民溝通，並且透過媒體詆毀在地居民，讓蘆竹溝民眾無法接受，要求光電廠全數退出蘆竹溝。

江明宗表示，台南市府從2016年就申請將「地層下陷不利農業地區」做為設置綠能設施範圍，但附近居民直到2020年才知道住家附近要蓋光電場。市府2次發給廠商的公文中都提到，「需有在地居民共識才能施工」，且期間4次說明會居民都持反對立場，但廠商仍強硬施工引發抗爭，市府卻幫忙找警察讓廠商可以施工。

蔡壁如直言，蘆竹溝現在要蓋光電板的地方過去是魚塭，業者卻把魚塭放乾，要做農地種電，土地利用和管理不一致。農委會所謂的嚴重地層下陷區沒有公布盤點標準，加上規劃彎曲，讓人懷疑是否有圖利特定廠商嫌疑，目前漁電共生已有環社檢核機制，應該擴大適用到所有地面型光電，廠商才能提前避險，減少抗爭成本。

邱臣遠表示，要求經濟部將「社區知情權」作為許可必要條件，並納入電業法、再生能源法；包含籌設許可、施工許可；第二，要求金管會規範上市櫃公司公布氣候變遷影響與企業行動，包含能源的溯源追蹤管理、綠色能源購買計畫，並且呼籲企業主應主動揭露綠電來源，才能讓民眾查核哪些是破壞環境、不公正的綠電。