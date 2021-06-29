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影／曾是最強里長 陳永和低調捐酒精紙巾助弱勢防疫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員許又仁（左）獲聖泰工業支持捐贈酒精紙巾，幫助獨居老人單親家庭。記者周宗禎／攝影
台南市議員許又仁（左）獲聖泰工業支持捐贈酒精紙巾，幫助獨居老人單親家庭。記者周宗禎／攝影

75％酒精是防疫重要物資，台南市議員許又仁察覺獨居老人及單親家庭有需求卻常缺乏，獲得聖泰工業老闆陳永和支持，今天捐贈1500份75％酒精擦濕紙巾給仁德、歸仁、關廟、龍崎四個區公所，提供獨居老人及單親家庭防疫。歸仁區長魏文貴代表新豐四個行政區受贈，頒感謝狀給聖泰工業。

陳永和擔任牛埔里長時曾因長期投入反龍崎事業廢棄物掩埋場，被喻為最強里長，後參與台南巿長選舉獲12萬票落選，今年還宣布要參選立委。

許又仁表示，肺炎疫情使民間對口罩及酒精等重要防疫物資有急切需求，前次媒合捐贈口罩及防護衣，聽魏文費提及獨居老人、單親家庭長期購買口罩及酒精形成家計負擔，所以再媒合聖泰工業捐贈酒精擦濕紙巾。

魏文貴說，非常感謝許又仁再三媒合防疫物資捐贈，單片裝75%酒精擦非常實用，給獨居老人及單親家庭使用，不會有傾倒引燃的風險，亦可以一片一片使用擦拭雙手及周邊環境消毐，他也感謝捐贈人的貼心。

許又仁說，陳永和雖未到場接受感謝狀，但請他轉達，身為企業主，行有餘力本就應該善盡企業社會責任，值此疫苗全面施打之際，這1500份75%酒精擦，除提供給獨居老人、單親家庭，也提供給區公所員工及里長等使用，方便攜帶擦拭來降低染疫風險。

台南市議員許又仁（左）獲聖泰工業支持捐贈酒精紙巾，幫助獨居老人單親家庭。記者周宗禎／攝影
台南市議員許又仁（左）獲聖泰工業支持捐贈酒精紙巾，幫助獨居老人單親家庭。記者周宗禎／攝影

獨居老人 酒精 陳永和

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