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農漁民疫情紓困已匯入帳戶 台南逾21萬人近30億元
疫情影響農漁產業，政府推出農漁民各項紓困方案，台南市共補貼農漁民21萬6849人、金額29億9421萬元，今已全部匯入農漁民帳戶。
農漁民紓困方案包括生活補貼、農漁畜產業及休閒農業貸款利息補貼等，台南 市長黃偉哲表示，政府推出農漁民生活補貼措施，農漁民可領到補貼金1萬元，加入漁會勞保漁工可領到3萬元，農民及去年已申請的漁民，今年都不必再提出申請，只要系統比對符合資格，補貼金即匯入個人帳戶。去年未申請或新加入會員的漁民，6月21日前向漁會提出申請，台南市2區漁會共計受理5753件申請案，已送請中央審核完成。
他說，南市農漁民生活補貼，中央共審核農漁民21萬,849人符合資格，補貼金額合計29億9421萬元（農民14萬407人、14億407萬元；漁民7萬,442人、15億9014萬元），都已匯入個人帳戶，請農漁民不用急著去農漁會補摺或領錢，才不會造成防疫破洞。
農業局長謝耀清指出，政府另推出農漁畜產業及休閒農業紓困貸款利息補貼方案，110年6月3日尚有貸款餘額舊貸案件，自動免息到110年底；新貸案申請至110年12月31日，提供免息到111年6月30日，目前南市新貸案已核准253件，金額計1億7919萬元。有需求農漁民可撥打服務專線0800223360（台南市政府）、063000337（全國農業金庫-台南分行）查詢。
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