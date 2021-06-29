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民眾趁天氣好出門散心 自來水公司緊急封閉仁義潭水庫

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
上周末民眾趁天氣好出門散心，嘉義縣仁義潭水庫湧入大批遊客，自來水公司第五管理處昨天下午緊急封閉轄內人行道。圖／網友愛天樂提供
上周末民眾趁天氣好出門散心，嘉義縣仁義潭水庫湧入大批遊客，自來水公司第五管理處昨天下午緊急封閉轄內人行道。圖／網友愛天樂提供

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫是許多民眾假日出門散心的地方，三級警戒以來民眾似乎在家悶壞了，上周末許多民眾湧入仁義潭堤岸、步道，為防止民眾群聚，自來水公司第五區管理處昨天緊急封閉轄內人行道、涼亭和廁所。

自來水第五區管理處副處長吳界明表示，最近一直接到電話，上周末仁義潭水庫周邊景區湧入大量遊客，「保護自己，也保護他人」，五管處昨天下午隨即派員至周邊景區拉起封鎖線，包含涼亭、人行道及廁所目前都將封閉。

吳界明表示，之前民眾一直都相當自律，因此五管處一直都沒拉封鎖線；番路分駐所表示，民眾每天上下午都會在附近運動散心，所內也編排勤務每天上午6至8時、下午4至8時巡邏，並用大聲公宣導不要群聚。

番路分駐所研判，民眾可能趁禮拜天天氣晴朗，出門散心，目前碰到情形大多是民眾將口罩拿下來吃東西，會先勸導或拿口罩給民眾，若屢勸不聽便會請衛生局人員到場開罰、目前尚未開出罰單，警方也呼籲民眾勿群聚、落實防疫。

上周末民眾趁天氣好出門散心，嘉義縣仁義潭水庫湧入大批遊客，自來水公司第五管理處昨天下午緊急封閉轄內人行道。圖／網友愛天樂提供
上周末民眾趁天氣好出門散心，嘉義縣仁義潭水庫湧入大批遊客，自來水公司第五管理處昨天下午緊急封閉轄內人行道。圖／網友愛天樂提供

人行道 口罩

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