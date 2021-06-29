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僅差22公分滿庫 白河水庫上午10點起調節放水
連日來山區持續降雨，台南市白河水庫上游集水區穩定進水，今天上午已逼近滿水位，上午10點起，以每秒20立方公尺調節性放水，籲請下游民眾注意安全，並遠離急水溪河床。
白河水庫 滿水位為109公尺、1173萬噸，今天上午10點，最新水位來到108.78公尺，總蓄水量1130萬噸，離109公尺滿水位僅22公分，總蓄水率達96.33%，上午通報下游白河、東山、柳營、新營等區公所，為顧及水庫安全，10點起以每秒20立方公尺進行調節性放水。
水利署南區水資源局指出，白河水庫已營運56年，近年淤積嚴重，枯水期常態空庫辦理清淤，這也是前陣子蓄水率一直掛零原因。今年水情乾旱，水利署指派第5河川局協助農田水利署嘉南管理處加大白河水庫清淤力道，上半年總計清淤逾100萬立方公尺，加計2019、2020年清淤量，已達約200萬立方公尺，水庫管理單位把握前波梅雨帶來的降雨，於6月5日開始蓄水，才20多日已逼近滿水位。
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