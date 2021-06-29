防油品洩漏汙染環境 南市鎖定數值異常的加油站

台南市環保局為避免加油站油品洩漏影響環境，除要求業者自主監測及定期申報，更不定期抽驗與調查加油站土壤及地下水，今年5月底止，已有1業者未期限內申報，遭裁罰並限期改善。另抽驗17站，有1站數值略高，已列入重點追蹤查核名單，預計今年將再抽驗96個加油站。

南市環保局統計，全市內營業中加油站共295站，至申報期限5月31日止有294站完成申報，1家未在期限內完成申報。環保局表示，加油站地下儲槽系統一旦洩漏恐造成地下水、土壤等環境汙染，法令規範加油站業者應定期自主監測與申報，每年5、9、1月要申報前4個月的監測資料，違者依水汙法處6千元以上3百萬元以下罰款並限期改善。

環保局長謝世傑表示，每年會針對設站時間較久、較長時間未更換管線等汙染油品洩漏機率較高的加油站進行抽檢。今年預定要抽驗103站加油站，1至3月已抽驗17站，其中1站數值偏高，已列入追蹤查核，至少要追蹤4次數值恢復，才會解除追蹤列管。去年共抽驗29 站，1站經分析為汙染潛勢高站，經追蹤4次已恢復正常，解除追蹤列管。

環保局表示，16年來掌握32處加油站油品洩漏而公告為土壤及地下水整治或控制場址，業者均積極改善，現僅4站尚未完成。