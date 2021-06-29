宅在家需減壓 南市率先增闢家庭教育關懷專線

疫情3級警戒已超過1個半月，中小學暑假7月3日開始，台南市家庭教育中心為協助家庭減壓，已率先啟動3支家庭教育關懷專線，主動提供致電關懷服務，期許接受關懷對象，獲得正向力量，紓緩壓力，不因疫情亂了心情。

台南市長黃偉哲表示，家人相處時間變長，難免會產生摩擦衝突。尤其親職照顧時間變長，有必要即時減壓，南市家庭教育中心已先行提供412-8185家庭教育諮詢專線分擔家庭困擾問題；為接受更多的服務需求，再開3線關懷專線（656-2305、221-6702、312-0955），並將於疫情舒緩後提供預約面談服務，主動關懷有需要家庭。

教育局長鄭新輝說，南市家庭教育資源在全國名列前茅，協助營運全國412- 8185專線服務，同時擔任南區主責縣市，服務績效全國有目共睹。另積極投入「個別化親職教育專案」服務，疫情停課後，雖暫停家訪校訪服務，仍以電訪與案家積極聯繫，深獲家長及學校認同。

南市家庭教育中心主任張冰嫈表示，疫情期間服務不打烊，仍有許多感人故事上演。有位單親爸爸與孩子發生衝突，偶有管教過嚴情形，透過志工老師鼓勵，案生願意和案父坐下來談，透過鼓勵讓案父改變管教方式，在近期電訪中得知，父子一起玩「合家歡遊戲盤」，其中翻到一個題目是「目前最擔心的事情」，爸爸直接對兒子說「最擔心的就是你了」。孩子感受到爸爸關愛，父子間互動改變了，種種都令人感動不已。