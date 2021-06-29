疫情衝擊社福機構捐款遽減 天主教機構待援照護不中斷

新冠肺炎三級防疫逾1個月，衝擊社福機構，衛福部雖採取紓困4.0措施，但補助有限，捐款大幅減少，對天主教嘉義教區6間照護身心障礙者、失親兒少、失智失能長輩及早療兒等弱勢族群社福機構雪上加霜，教會社福機構關懷照護不中斷，亟盼各界伸援手，政府增加補助。

天主教嘉義教區轄嘉雲三縣市，社福機構包括嘉義縣收容照護身心障礙者的聖心教養院、敏道家園，收容失親兒少的安仁家園，照護收容失智失能者的安納家園，還有照護偏鄉獨老、日托中心的安道社會福利基金會，以及雲林縣照護身心障礙朋友的華聖啟能發展中心。

安道基金會說，隨著疫情延續，政府補助服務對象托育費、養護費停止補助，中央來函告知: 停業停課機構個案費用按實際出席天數收費，含政府補助個案部分，照顧人力不足 (招募人力困難)及個案情緒行為問題等需立即處理，這些對各機構雪上加霜。

從5月21日至今，6家機構捐款收入較去年同期減少35% ，其中安納家園減幅61.98%最多，安道基金會58.06%、華聖中心55.29%，3家機構影響在50%以上；6 家機構業務收入 (托育費)較去年同期平均減少28%，以安道基金會減幅52.99%最多，其次安納家園39.39%、聖心教養院27%，3家機構影響在25%以上。

物資捐贈與去年同期比較，平均捐贈減少約10%至50%，以往端午節是各機構上半年物資捐贈高峰期，因疫民間團體捐贈關懷大幅減少；宮廟活動停止連帶許多民生物資幾乎都停止；業務收入減少，防疫物資醫療材料增加支出76%，人力成本增加15%。