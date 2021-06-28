台南大內芒果通路不穩定 陳亭妃向農糧署求助

民進黨立委陳亭妃日前接獲台南市議員吳通龍、大內區里長聯誼會會長陳燕姿陳情，台南大內芒果銷路受疫情影響，價格、通路都不穩定，向農糧署請求協助，農糧署副署長姚量議於6月21日回覆，已請加工廠協助收購，也請里長通知農民進行芒果分級，讓廠商便於收購。

陳亭妃也在6月22日與農委會主委陳吉仲視訊會議上，要求農委會建立產銷調節平台，她認為應鼓勵農會推動線上宅配、媒合企業團購，以連結各縣市蔬果箱的方式協助農民。

陳亭妃表示，謝謝農糧署請加工廠協助收購大內芒果，但她再請農糧署啟動「保證收購價機制」進場護盤，「正值採收季，過去的通路卻因為疫情無法暢通，農委會現在的每一步都對芒果農很重要」。台南市議員吳通龍號召企業認購大內等產地的芒果，他說，要先穩住市場價格，才能確保農民收益，他呼籲農委會和市府為芒果農找通路。

經由陳亭妃不斷反應芒果農狀況，農委會則於6月25日公布擬定好的行銷措施，拉抬芒果產地價格。包括由農委會媒合邀請各國營事業、銀行、民間企業，訂購芒果；透過「台灣農產嘉年華」網站，配合電商平台，推動促銷方案，訂單滿500元補助50元；加強網路行銷與以視訊記者會方式推廣台南芒果。

陳亭妃表示，台南芒果產地包括玉井、南化、左鎮、官田、楠西、大內，今年因為氣候因素，所以芒果大豐收，3月就提醒主委，要事先準備各通路與行銷，否則會價跌，沒想到國內疫情有社區感染，因此往年都以各區芒果節為主力行銷宣傳，都必須面臨停辦，可以說是雪上加霜。

陳亭妃指出，農委會所提出的平台與加工廠協助收購絕對有其作用，但針對價格與收購窗口，農民的擔憂一樣未解除，必須啟動保證收購機制，也不能只是公布行銷措施，卻讓農民在第一線，不知道找誰協助，也請農委會提供農民窗口與平台，讓芒果農有足夠資訊和管道，才能讓他們生產的芒果有通路銷售，在疫情年幫助芒果農度過難關。