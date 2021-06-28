台南安南果菜市場群聚篩檢 時力批：為篩檢反而染疫

台南市昨天一口氣新增8例家庭群聚病例，引發民眾恐慌，市府設在安南區果菜市場的篩檢站雖然下午才開始篩檢，但上午就有民眾前往排隊，由於人潮太多，負責篩檢的現場人員只好停發號碼牌，時代力量立委陳椒華與台南辦公室下午一起開記者會，批評市府未做好分流，造成現場人群爆滿，「要去篩檢反而可能變成群聚感染」，要求市府改善。

台南市衛生局表示，之前就有要求負責篩檢的成大醫院做好動線管制與分流，可能許多民眾都擔心疫情，才會都擠到現場，會再與成大協調分流管制。

時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰表示，安南區果菜批發市場下午1點半緊急宣布排隊超過500人了請民眾先不要再來聚集，並委請警察協助廣播請民眾先行離開；近3點時臉書又公告4點半再發一次號碼牌，重新開放500個名額。

洪國峰向當地民眾詢問得知，昨天民眾就已打電話詢問前往篩檢是否需預約，但得到「直接到場即可」的回應，但今天進入市場才知道要抽號碼牌，額滿後也沒有馬上在門口先行告知，導致許多民眾徒增進出足跡，且現場大排長龍、場面混亂也難以維持社交距離。

他認為，果菜市場等相關案例足跡經過場所若有落實簡訊實聯制，應優先透過實聯制名單通報足跡重疊者分時段前來篩檢，若擔心實聯制有漏網之魚欲開放民眾主動前來篩檢，也應參考過往進出市場以身分證字號尾數進行分流管制的措施，或甚至乾脆全面採用預約制，落實分時段預約報到，才能避免群聚。

洪國峰呼籲，市府在建置大型篩檢站開放民眾篩檢的同時也應一併思考人流管制配套，以免造成現場醫護、警察與相關工作人員的負擔，還有明後兩天的篩檢，期許聚集狀況趨緩、混亂不再發生。