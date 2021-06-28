白河蓮子採收 疫情物流塞車訂購冷凍方式配送

台南白河鮮甜的蓮子開始採收，今年蓮子產量也較去年少，但價格與去年持平。不過，因為疫情物流大塞車，對於需要低溫宅配的蓮子影響非常大，建議消費者訂購時以冷凍方式配送。

6月上旬至7月中旬為蓮子盛產期，新鮮的蓮子營養豐富，口感佳，甜鹹入菜皆宜，是夏日養生聖品，現在正是購買在地當季新鮮蓮子最佳時機。

台南市政府農業局表示，白河蓮花栽種面積居全台之冠，今年受乾旱缺水影響，栽種面積僅170公頃左右，較去年減少約70公頃，因此今年蓮子產量也較去年少，但價格與去年持平。

農業局提醒消費者，近期受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全台物流大塞車，對於需要低溫宅配的蓮子影響非常大，因此建議消費者訂購時，由供貨單位以冷凍方式進行配送，確保到貨時蓮子維持良好品質。

農業局長謝耀清指出，白河蓮子是台南市特有農特產品，為加強推廣白河在地蓮子，輔導農會統一設計蓮子包裝袋，印有「白河在地蓮子」字樣，並印上蓮農的住址及連絡電話，由生產蓮農掛保證，消費者可安心選購。

訂購資訊，白河區農會電話06-6850923，訂購網址https://reurl.cc/xG1VkL；白河區青農聯誼會：0988-185991莊小姐、0989-986266張先生；將軍山農場0932-975909魏先生，訂購網址https://reurl.cc/7rjzWb。