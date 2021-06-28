女兒在醫院參與防疫 總舖師阿亮師號召美食給動力

疫情持續延燒尤其變種病毒入侵、醫護人員承受極大壓力。新樓醫院麻豆院區員工父親是有名的辦桌總舖師阿亮師，見到這種狀況，今天帶領團隊聯合翔美雪花冰及6218飲料店等麻豆地區店家為醫護人員打氣，送炒米粉、綠豆湯及飲料至麻豆新樓醫院給醫護人員打氣加油。

阿亮師說，自己的女兒在這裡工作，讓他了解前線工作的醫護人員為防堵疫情很辛苦，想到自己最拿手的就是製作美食，將想法告知幾間麻豆店家，一起參與這個有意義的活動。

麻豆新樓副院長唐秋敏表示，看到阿亮師與女兒合照時露出滿滿慈愛的眼神，感受到父親的愛。除提供美味的食物還有感動醫護人員的一張卡片，由翔美雪花冰老闆親手寫的，內容是「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的護理人員」，卡片內容充滿感謝之意，讓醫護人員充滿動力，畢竟生病的人心情較一般人低落。