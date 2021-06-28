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女兒在醫院參與防疫 總舖師阿亮師號召美食給動力

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
在地店家響應辦桌總舖師阿亮師號召一起給醫護人員加油打氣。記者周宗禎／翻攝
在地店家響應辦桌總舖師阿亮師號召一起給醫護人員加油打氣。記者周宗禎／翻攝

疫情持續延燒尤其變種病毒入侵、醫護人員承受極大壓力。新樓醫院麻豆院區員工父親是有名的辦桌總舖師阿亮師，見到這種狀況，今天帶領團隊聯合翔美雪花冰及6218飲料店等麻豆地區店家為醫護人員打氣，送炒米粉、綠豆湯及飲料至麻豆新樓醫院給醫護人員打氣加油。

阿亮師說，自己的女兒在這裡工作，讓他了解前線工作的醫護人員為防堵疫情很辛苦，想到自己最拿手的就是製作美食，將想法告知幾間麻豆店家，一起參與這個有意義的活動。

麻豆新樓副院長唐秋敏表示，看到阿亮師與女兒合照時露出滿滿慈愛的眼神，感受到父親的愛。除提供美味的食物還有感動醫護人員的一張卡片，由翔美雪花冰老闆親手寫的，內容是「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的護理人員」，卡片內容充滿感謝之意，讓醫護人員充滿動力，畢竟生病的人心情較一般人低落。

唐秋敏說，醫護人員平時就處於高壓環境中，加上現階段疫情嚴峻，日子不再靜好如常，導致民眾有更多恐慌不安的情緒，有時會不小心加註在醫護人員身上，雖接觸了許多的負面情緒，有時短短的一句「辛苦了」或「謝謝」，就會讓同仁感動，也會成為持續前行的動力，感謝各界暖心抗疫之路與我們一起同行，期待戰勝疫情，台灣加油。

在地店家響應辦桌總舖師阿亮師號召一起給醫護人員加油打氣。記者周宗禎／翻攝
在地店家響應辦桌總舖師阿亮師號召一起給醫護人員加油打氣。記者周宗禎／翻攝
女兒在麻豆新樓醫院參與防疫、辦桌總舖師阿亮師（左）號召在地店家一起給醫護人員加油打氣。記者周宗禎／翻攝
女兒在麻豆新樓醫院參與防疫、辦桌總舖師阿亮師（左）號召在地店家一起給醫護人員加油打氣。記者周宗禎／翻攝

醫護人員 疫情

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