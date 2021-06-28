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莫德納疫苗7月到貨 南市將從75歲以上開打地點在這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
針對莫德納疫苗台南市將在7月1日開打，地點包括13家責任醫院。圖／衛生所提供
針對莫德納疫苗台南市將在7月1日開打，地點包括13家責任醫院。圖／衛生所提供

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，首批將在7月1日開打，台南市今年表示，由於之前75歲以上民眾注射率只有3成，因此首批將開放給75歲以上、65歲以上原住民，與1到5注射順序者注射，而注射地點除了37區衛生所、188間診所外，再增加13家責任醫院。

台南市衛生局今天公布莫德納疫苗的注射對象，衛生局局長許以霖表示，之前開放75歲以上民眾注射AZ疫苗，目前的注射率約為3成，還有很多人沒有打，所以下一批莫德納疫苗還是會先從75歲以上開始打，再加上65歲以上原住民及孕婦，與1到5順位，都可以先打電話預約注射。

而新增的13家可以打疫苗的責任醫院包括衛福部台南醫院、成大醫院、奇美醫院、奇美柳營醫院、新樓醫院、新樓麻豆分院、佳里奇美醫院、衛福部胸腔醫院、郭綜合、市立安南醫院、台南市立醫院、衛福部新營醫院及高雄榮總台南分院。1到5順位是由13家醫院負責。

針對莫德納疫苗台南市將在7月1日開打，地點包括13家責任醫院。圖／衛生所提供
針對莫德納疫苗台南市將在7月1日開打，地點包括13家責任醫院。圖／衛生所提供
針對莫德納疫苗台南市將在7月1日開打，地點包括13家責任醫院，負責1到5順位。圖／衛生所提供
針對莫德納疫苗台南市將在7月1日開打，地點包括13家責任醫院，負責1到5順位。圖／衛生所提供

莫德納疫苗 衛生局 衛福部

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