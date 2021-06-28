台南安南一家8口感染 感染源應是未同住的三女婿

台南市安南區祖孫三代一家8口群聚感染的感染源確定，昨天原本以為是家在彰化的二女婿返回彰化時染疫，但經過抗體檢測，發現是未同住但也染疫的三女兒的丈夫，目前沒有症狀，但抗體卻是陽性，顯然已發病又康復，應該是這個家族的感染源頭，但三女婿是從何染疫，台南市衛生局表示還要進一步追查。

台南市衛生局長許以霖表示，目前這個家族群聚的案件，尚未有新增的感染者，目前共匡列接觸者131人，其中124人PCR核酸檢測結果都是陰性、其他結果還沒有出來，而今天在安南區安西自辦重畫區公有停車場及安南果菜市場兩地，預計會篩檢1263人，結果兩三天就會出來，目前果菜市場人潮已很多，如果還有人想去篩檢，請在4點半之後再前，而之後還會再篩檢兩天，民眾不必急。

這家人最早被確診的是外祖父，之後接觸家人一一檢驗，發現同住的外祖母、二女兒及兩名外孫女、一名外孫都確診，此外，未同住的三女兒及一名外孫女也確診。

衛生局原本以為可能是二女婿因家人在彰化住院，曾多次前往彰化而染疫，傳給其他家人，三女兒因為經常回娘家而被傳染，但二女婿抗體檢測是陰性，未曾染疫，反而是三女婿的抗體是陽性，但目前PCR檢測是陰性，顯示之前曾染疫，而一家人中，最早不適的是三女兒的女兒，在6月10日就因為不舒服而前往診所就醫。