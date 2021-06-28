求職頻碰壁 更生人參與安心上工計劃獲得穩定工作

嘉義市一名更生人小惠（化名）求職頻碰壁，半年前參加勞動部推出的「安心即時上工計畫」，在公部門協助體溫量測工作，她感激地表示，經濟壓力獲得緩解，有工作的感覺真好。

嘉義就業中心今天表示，現年43歲小惠，年輕時因誤交損友，誤觸毒品還曾販賣，因此多次出入監所，甚至連父親過世都無法見到最後一面，且其弟弟發生重大車禍，母親須長期照顧無法外出工作，讓小惠悔悟，出獄後想努力振作。

不過，因更生人身分求職一直碰壁，只能從事餐廳外場、門市人員等短期工作，嘉義就業中心了解小惠的處境後，主動聯繫關懷、提供就業輔導，並運用「安心即時上工計畫」，推介她到公部門擔任簡單行政工作，至今已穩定上工近6個月。

嘉義就業中心指出，小惠計劃充實電腦技能，盼能逐步重返職場，有一個正職的工作，並多陪伴家人，將人生導回正軌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒延長，勞動部日前公告修正「安心即時上工計畫」，包含放寬申請資格、延長補助時數、提供防疫津貼及增加線上申請等措施，盼能幫助因疫情遭受衝擊的勞工。

劉邦棟指出，雲嘉南地區截至今年6月25日，「安心即時上工計畫」已核定1萬716個工作機會，幫助7734名民眾，上工率逾7成，目前仍有近3000個職缺招募，有需求民眾可透過線上、電子郵件、傳真、郵寄或電洽就業中心預約送件等方式申辦。