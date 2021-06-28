嘉市7700劑莫德納7月2日東西區分別打 70歲上明起預約

中央將於本月30日晚配發嘉義市莫德納疫苗共7700劑，市府宣布優先提供70歲以上市民、第一到第六類公費疫苗尚未施打對象接種，明起開放線上預約、7月2至4日開打，本次將開設北興國中活動中心、港坪體育館共2處接種站，以利大量快打，守護市民健康。

嘉義市政府表示，嘉義市65歲以上長者約4萬6千人，考量疫苗數量有限，本批莫德納疫苗亦採分齡分批接種，首波從70歲以上嘉義市民（民國40年12月31日（含）前出生）開始施打。本市東、西區各開設一處大型場館，西區由陽明醫院進駐服務在港坪體育館，東區增設北興國中活動中心作為快打站，由天主教聖馬爾定醫院進駐服務。

本次疫苗施打採網路預約為主，市府呼籲所有市民朋友發揮嘉義熱情熱心精神，協助長輩上網登記，預約時段多。上網預約時間自6月29日上午8點半開始，接種時間為7月2日(星期五)到7月4日(星期日)。

●西區施打站，港坪體育館：嘉義市西區大同路320號，

預約網址：

http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_vaccine999/index.html

●東區施打站，北興國中：嘉義市東區博東路262號

預約網址：