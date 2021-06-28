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雲縣快篩移工圍堵病毒 張麗善：爭取高風險者接種疫苗

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）希望中央能將鄉鎮市公所及農漁會第一線人員、獸醫師、計程車業者、瓦斯業者及鄉鎮民代表等，納入疫苗優先施打對象。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）希望中央能將鄉鎮市公所及農漁會第一線人員、獸醫師、計程車業者、瓦斯業者及鄉鎮民代表等，納入疫苗優先施打對象。記者陳苡葳／攝影

中央進口274萬劑莫德納疫苗，陸續檢驗封緘完成後，預定7月1日起送抵至各縣市政府衛生局及指定醫療院所，並開放第1類至第8類對象接種。雲林縣衛生局表示，將依中央指示及標準，按數量調配開放第1到8類符合資格者施打。

雲林縣第1波85歲以上長者疫苗施打率約5成3，第2波80歲以上長者出現緩打潮，另緊急下修75歲以上長者施打，不過施打率降至3成，上周五完成第3波75歲以上長者疫苗施打作業，施打率回升達4成。

衛生局統計，目前AZ疫苗已施打5萬992人，莫德納疫苗2685人，分別剩下6400劑及340劑，而AZ疫苗有部分須保留作為第二劑，因此可施打的數量約3千劑。

中央第一階段配發的莫德納疫苗，其中一部分為美國贈台的疫苗，預計7月1日抵雲林；第一階段獲配2萬7300劑，第1梯7月1日計1萬6800劑，第2梯7月8日計1萬500劑，預定7月2日後展開施打。衛生局表示，施打對象依中央指示及標準開放第1至8類符合資格者接種，並視施打情況及疫苗數量隨時調配，依序逐步開放讓各類別對象施打，

而Delta變種病毒傳染力強，縣長張麗善今天也說，針對具有高接觸染疫風險者，包含縣市運輸公共系統及計程車業者等，縣府已向中央爭取納入疫苗優先施打對象；另針對外籍移工聚集地區，包含莿桐、西螺、二崙、崙背等鄉鎮，也計畫近日進駐、設置快篩站。

莫德納疫苗 衛生局 AZ疫苗

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