雲林街友專案 先快篩後施打疫苗全面防疫

國內新冠肺炎疫情延燒，雲林縣政府繼上週安排街友快篩後，今天起為街友接種疫苗，雲林縣長張麗善並到人安社會福利慈善事業基金會雲林平安站關懷街友接種疫苗情形。

雲林縣政府指出，街友流動性高，雲林縣社會處及各鄉鎮市公所清查列冊以掌握街友行蹤，擬定防疫策略及加強關懷輔導、安置。

張麗善表示，街友們雖然接受安置，但白天仍會到人群聚集地方如火車站、市場等，為了保護他們安全，縣府上週安排快篩，結果全為陰性，今天起協助街友接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。

雲林縣社會處長林文志指出，全縣列冊街友共有36人，縣政府考量街友流動性高、居無定所，進一步勸導及調查接種疫苗意願，今天截至目前已有20名街友接種疫苗。

人安基金會雲林平安站長楊宗賢表示，為了預防街友因居無定所成為防疫破口，自5月20日開始倡導街友納入疫苗優先施打族群，未來人安基金會也會持續協助街友施打疫苗，降低街頭風險。