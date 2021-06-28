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台南安南區兩處篩檢站爆人潮 果菜市場開6線篩檢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，一上午有262人前往篩檢。圖／衛生局提供
台南市政府在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，一上午有262人前往篩檢。圖／衛生局提供

台南市昨天一口氣增加8名新冠肺炎確診病例，由於屏東出現Delta變種株疫情，加上該確診家族從6月10日就已出現症狀，昨天27日才確診，許多人擔心疫情擴散出去，市府今天在安南區設置兩處大型篩檢站，光是安西自辦重畫區公有停車場，一早上就有262名前往篩檢，而下午開始的安南果菜市場也出現篩檢人潮，主辦單位開6線篩檢，全力防堵疫情。

台南市昨天新增的群聚感染是一家祖孫三代，包括未同住在一起的三女兒與孫女，也都一併確診，而一家人從10日出現症狀後，前往多處診所就醫，都被當成一般的感冒，而且還前往全聯、安南果菜市場等多處，加上最近屏東陷入Delta病毒感染風暴中，引發民眾恐慌。

台南市政府昨天針對這家人居住的社區，匡列41人進行篩檢，結果都是陰性，今天上午在安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，雖然大雨不斷，仍有262人前往篩檢，而下午安南果菜市場由成大協助篩檢，爆出眾多人潮。

台南市政府在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，一上午有262人前往篩檢。圖／衛生局提供
台南市政府在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，一上午有262人前往篩檢。圖／衛生局提供
台南市政府在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，一上午有262人前往篩檢。圖／衛生局提供
台南市政府在安南區安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，一上午有262人前往篩檢。圖／衛生局提供

疫情 屏東 篩檢站

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