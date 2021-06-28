聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南安南區兩處篩檢站爆人潮 果菜市場開6線篩檢
台南市昨天一口氣增加8名新冠肺炎確診病例，由於屏東出現Delta變種株疫情，加上該確診家族從6月10日就已出現症狀，昨天27日才確診，許多人擔心疫情擴散出去，市府今天在安南區設置兩處大型篩檢站，光是安西自辦重畫區公有停車場，一早上就有262名前往篩檢，而下午開始的安南果菜市場也出現篩檢人潮，主辦單位開6線篩檢，全力防堵疫情。
台南市昨天新增的群聚感染是一家祖孫三代，包括未同住在一起的三女兒與孫女，也都一併確診，而一家人從10日出現症狀後，前往多處診所就醫，都被當成一般的感冒，而且還前往全聯、安南果菜市場等多處，加上最近屏東陷入Delta病毒感染風暴中，引發民眾恐慌。
台南市政府昨天針對這家人居住的社區，匡列41人進行篩檢，結果都是陰性，今天上午在安西自辦重劃區免費公有停車場設置篩檢站，雖然大雨不斷，仍有262人前往篩檢，而下午安南果菜市場由成大協助篩檢，爆出眾多人潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言