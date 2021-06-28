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創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

台南芒果盛產 展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡。記者周宗禎／攝影
台南展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡。記者周宗禎／攝影

台南芒果本周進入盛產期，產區官田區渡子頭芒果市集今天開市，就有盤商來收購；大貨車將一簍簍芒果裝上車，現場芒果馬上就賣掉一半。官田農會總幹事林定億說，芒果市集首日開張績效不錯，期待區內農民芒果都能順利賣到好價錢。

今天農會與區公所人員就到市集進行管控，入內需量額溫與手部消毒也需實聯制，一早就有農民運來芒果現場待價而估；不時有大貨車到場，將盤商收購的芒果運上大貨車，包括愛文、金煌、黑箱、玉文等，一下子就將現場展售的芒果清掉一半。

渡子頭芒果市集土地私有，因疫情影響地主原不願開放讓農民進駐賣芒果，不少農民在鄰近大馬路邊販售，沒集市聚集買氣，盤商與消費者沒有選擇購買意願低，也容易遭殺價，銷售不好；農民反映市議員陳秋宏、林定億與官田區長陳仁偉與地主協調，農會出面租地一個月，今天芒果市集也順利開市。

林定億表示，芒果市集有集市效果，盤商收購也方便，消費者前來選購也能比較，農會也會做好防疫的相關措施，每天結束營業後更會對現場進行全面消毒，希望一個月的市集能為農民帶來銷售成績。

台南展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡。記者周宗禎／攝影
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台南展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡。記者周宗禎／攝影
台南展區官田渡子頭芒果市集今開市交易熱絡。記者周宗禎／攝影
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芒果 農民 農會

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