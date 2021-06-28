每小時160元安心即時上工 首周申請人眾環保外勤仍有缺

本土疫情嚴峻導致企業裁員、店面停業，許多人失業找工作，勞動部上周核定嘉義縣市「安心即時上工計畫」976個職缺，目前申請上工勞工數已超過核定數，但嘉義市社會處表示，內勤申請人多，外勤環保等仍有不少職缺，民眾只要報名將儘快媒合協助上工、增加收入。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「安心即時上工計畫」嘉義縣市至今天共核定976職缺，其中嘉義縣核定715、嘉義市核定261，近期報名狀況踴躍，各單位也持續媒合，協助民眾儘快上工。

嘉義市社會處長林家緯表示，這次「安心即時上工計畫」跟去年最大差異，是放寬只要年滿15歲以上國民，或獲准居留外陸籍配偶均可申請，因此不少年輕人雖然過去沒有勞保資料，為補貼家庭收入也來申請。

林家緯指出，嘉義市安心上工職缺約有200個，登記申請人數已超過300人，其中辦公室職缺相對熱門，像是東、西區區公所各需要6人，目前已有57人申請，但環保局、建設處職缺申請的人相對少了些。

林家緯說「安心即時上工」工作津貼時薪160元，每月最高可核給80小時共1萬2800元，原訂最多補助480小時，現可延長到960小時，亦即過去申請民眾可留用，或再次申請參加剩餘時數。