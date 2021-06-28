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台南鐵路地下化 三處重要地下道與陸橋這些時間將封閉

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市鐵路地下化工程施工中。圖／本報資料照片
台南市鐵路地下化工程施工中。圖／本報資料照片

台南市鐵路地下化工程，目前總工程進度為52.27%，超過一半，預計地下工程將在2024年完工，接下來還有三處地下道及陸橋即將封閉，分別是府連路地下道預計110年7月封閉、東門陸橋111年2月封閉、開元陸橋預計111年10月封閉拆除，由於三處都是市區重要的路段，屆時也會有相關的疏導計畫。

交通局今天在市政會議中報告鐵路地下化的進度，雖然最近因為大雨造成部分路段下陷，但施工進度穩定，預計113年底切換地下軌道營運通車，預計115年底整體工程完工。

交通局指出，地下結構物尚未施工之橫交設施有3處，府連路地下道預計110年7月封閉，完工後開放通行；東門陸橋預計111年2月封閉，調整橋墩位置後維持通行；開元陸橋預計111年10月封閉拆除，鐵路下地後通行。

地下結構物已完成施工之橫交設施有12處：分別是長榮路地下道，位於引道，以鋼便橋替代通行；開元國小人行陸橋，調整橋墩，以臨時天橋提供行人通行；小東路地下道、月見堂溪鐵路橋，已開放通行；青年路平交道、大同路141巷平交道、榮譽街平交道、龍寶路平交道、後勤司令部平交道，已開放通行；衛民街人行地下道、崇明七街人行地下道，永久封閉；大林路平交道，位於引道，永久封閉。

地下結構物施工中之橫交設施有8處：實踐街平交道（預計112年8月完工）；光華街鐵路橋（預計完工110年8月完工）封閉施工，完工後開放通行；東豐路平交道（預計111年10月完工）；生產路平交道（預計110年12月完工）分階段施工、調整車道配置維持通行；台南車站人行地下道已新建跨站天橋，提供行人通行；民族地下道、林森地下道，分階段施工、部分車道維持通行；中華陸橋以托底工法施工，不影響交通。

鐵路地下化 車道

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