繼2003年SARS 雲林「牽水狀」祭典二度停辦
邁入第176年的國家級無形文化資產及重要民俗活動「口湖牽水狀」，原訂今年7月16、17日舉行，受疫情影響，主辦廟宇今天宣布停辦，這是繼2003年SARS疫情後第2次停辦。
「口湖牽水車藏（狀）」每年都由口湖鄉、四湖鄉的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟辨理相關祭典儀式，今年受到新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）影響，配合全國防疫指揮原則，取消祭典儀式，這是繼2003年SARS疫情後，活動第2次停辦。
主辦單位表示，疫情肆虐全球，死亡與恐懼更甚以往，透過這項重要民俗的舉辦與停辦，讓人民一起去面對與思考環境、生態與人類共生的重要命題。
雲林縣府文化觀光處指出，「口湖牽水車藏（狀）」系列祭典的由來，根據記載，清道光25年（西元1845年）農曆6月初6大雨不停，隔天忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人性命，此後每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行盛大祭典，緬懷水災罹難先民。
「口湖牽水狀」系列祭典包括挑飯擔祭祖靈及追思會等超渡科儀活動，2008年登錄為雲林縣無形文化資產，2010年7月獲文化部指定成為國家級無形文化資產及重要民俗活動，至今已有176年歷史。
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