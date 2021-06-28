嘉義仁義潭及蘭潭水滿 今年蓄水首度雙破9成

嘉義兩水庫今年首度蓄水率衝破9成！近兩周間歇大雨，為嘉縣仁義潭水庫、嘉市蘭潭水庫補滿水，蘭潭水庫昨天蓄水率近9成，根據今上午7點更新資料，正式超過達92.7%，仁義潭水庫更有96.4%，加上進入汛期，水情明顯緩和。

仁義潭與蘭潭主要供嘉義地區民生工業用水，為母子水庫串聯，仁義潭本月24日蓄水率已達96%，經管制調節，放水至蘭潭，也使蘭潭衝破9成。

南水局副局長鄒漢貴表示，本月22日水情就轉為綠燈，僅是「提醒」，不必做任何限水措施，且現屬高水位，仁義潭皆從竹山進口引入八掌溪水，考量原水濁度較高，跟自來水公司討論後暫停引水，避免淤積。

鄒漢貴也說，嘉縣大埔鄉的曾文水庫也升至47.6%，這一波仍會繼續降雨，且未來進入汛期，盼會繼續衝高蓄水量，不須預測剩餘的天數。