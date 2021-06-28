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與家鄉攜手抗疫 北市白河同鄉會捐款20萬元
關心家鄉疫情，台北市白河同鄉會今捐款20萬元給台南市白河區公所作為防疫經費，公所感謝同鄉會關懷家鄉，展現力挺防疫人員的衷心。
台北市白河同鄉會理事長魏肯堂表示，疫情延燒白河區累計共有9例確診，加上後續防疫措施及疫苗接種作業，造成醫療物資及人力的大幅消耗，白河同鄉會為讓值勤人員安心專注防疫工作，特別捐款20萬元給防疫前線公所、醫護及警政單位，用來因應疫情添購物資及加強清消，盼為故鄉白河盡一份心力。
白河區長董麗華表示，自5月中旬器ˋ因，基層人員支援疫調、宣導、市場管制及疫苗注射等工作，同仁身心壓力極大，物資消耗也十分迅速，在防堵疫情緊要關頭，感謝台北市白河同鄉會的肯定與鼓勵，為防疫挹注能量，公所會將善款妥適運用，提供民眾更完備的防疫措施，並呼籲民眾疫情尚未解除前，在家就是對防疫最大的支持，外出一律配戴口罩並配合實聯制。
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