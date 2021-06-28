同島一命 永豐金控捐台南2座篩檢亭

永豐金控體恤篩檢站第一線防疫人員辛勞，今天捐贈台南市2座機動篩檢亭，除了增加篩檢量能，也讓防疫人員大熱天在更潔淨舒適、安全無虞環境下執行業務，全心投入採檢工作。

台南市政府上午舉行捐贈儀式，市長黄偉哲與居中協助的立委郭國文出席，並致贈感謝狀給永豐銀行副總經理翁竟翔，感謝永豐金控透過實際行動支援，與政府攜手共度防疫難關。

翁竟翔表示，全民社會正在跟新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對抗，永豐金控作為社會一員，希望透過捐贈篩檢亭，善盡企業的責任，相信基於同島一命，全民全心抗疫同，疫情應該很快會得到控制，民眾就可回歸正常生活。

黃偉哲說，今天在安南區有開設篩檢站，這個篩檢亭是機動的，所以衛生局同仁馬上就可以上手、上線，感謝台南有這麼多充滿社會責任心的良心企業，這也是台南市民之福。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，第一線防疫人員為保護自身安全，需穿著防潑水低透氣度的防護衣、帽、鞋套，甚至戴上雙層手套及口罩，全副武裝包得緊緊以防止病毒入侵，在炎熱天氣下，時常不到10分鐘就汗流浹背、悶熱難受，篩檢亭的設計對於採檢人員不僅提供完善保護，也因為有舒適工作環境，更能有效增加篩檢效能。

永豐金控除了捐贈2座篩檢亭外，金控轄下的永豐銀行、永豐金證券共同捐贈新台幣3000萬元採購防疫醫療物資與急難救助的準備，透過食物銀行確保社會上的弱勢族群三餐無虞，針對偏鄉遠距教學軟硬體缺乏，也採購網卡和平板，讓偏鄉孩童受教權不受影響。