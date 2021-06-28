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雲縣街友專案「先快篩、後打疫苗」 提升群體保護力

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
人安基金會雲林平安站今天有12人完成COVID-19疫苗接種。記者陳苡葳／攝影
人安基金會雲林平安站今天有12人完成COVID-19疫苗接種。記者陳苡葳／攝影

疫情嚴峻，雲林縣政府上周清查街友約50人，除已協助部分街友返家，但仍有30人居無定所，縣長張麗善說，經訪視後，所有街友都完成快篩，全數陰性，並持續輔導其接受安置，今天隨即啟動疫苗施打專案，第一階段為人安基金會雲林平安站及元長鄉故鄉康復之家住民、共21人打疫苗，後續加強勸導未受安置者也要接種疫苗，並協助安排至衛生所或特約醫療院所施打。

張麗善表示，街友流動性高，無固定住所，白天多會到火車站或市場等人群聚集之處，為保護其健康與安全，查訪後已協助20多人返家，社工人員仍持續輔導街友接受安置，有6人日前都已住進機構中，此外故鄉康復之家也提供街友緊急安置服務，另收置9位住民。

社會處長林文志表示，縣府依中央指示及標準，在合理疫苗數量範圍內自行調控，今採專案方式造冊，啟動街友專案，包含清查人員、訪視關壞、快篩、安置及接種疫苗，今天首先為人安雲林平安站站長楊宗賢及所有住民，和故鄉康復之家安置住民完成疫苗接種，尚未施打者持續宣導並給予協助。

林文志說，社會處除增加街友關懷頻率及夜訪次數，也提供酒精、口罩等防疫小包、生活物資，並持續衛生宣導，提醒街友減少移動或外出，降低染疫風險，最終目標仍希望每位街友都能打疫苗，擁有保護力。

民眾如獲知街友需要協助，可於上班時間通報各地方公所社會課，或雲林縣政府社會處(05)5522655，及1999雲林縣政府便民服務專線、衛生福利部1957福利諮詢專線。

人安基金會雲林平安站今天有12人完成COVID-19疫苗接種。記者陳苡葳／攝影
人安基金會雲林平安站今天有12人完成COVID-19疫苗接種。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到人安基金會雲林平安站關心街友防疫及施打COVID-19疫苗狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到人安基金會雲林平安站關心街友防疫及施打COVID-19疫苗狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六衛生所醫護人員今天到人安基金會雲林平安站為街友施打COVID-19疫苗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六衛生所醫護人員今天到人安基金會雲林平安站為街友施打COVID-19疫苗。記者陳苡葳／攝影

街友 疫苗 衛生所

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