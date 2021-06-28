雲縣街友專案「先快篩、後打疫苗」 提升群體保護力

疫情嚴峻，雲林縣政府上周清查街友約50人，除已協助部分街友返家，但仍有30人居無定所，縣長張麗善說，經訪視後，所有街友都完成快篩，全數陰性，並持續輔導其接受安置，今天隨即啟動疫苗施打專案，第一階段為人安基金會雲林平安站及元長鄉故鄉康復之家住民、共21人打疫苗，後續加強勸導未受安置者也要接種疫苗，並協助安排至衛生所或特約醫療院所施打。

張麗善表示，街友流動性高，無固定住所，白天多會到火車站或市場等人群聚集之處，為保護其健康與安全，查訪後已協助20多人返家，社工人員仍持續輔導街友接受安置，有6人日前都已住進機構中，此外故鄉康復之家也提供街友緊急安置服務，另收置9位住民。

社會處長林文志表示，縣府依中央指示及標準，在合理疫苗數量範圍內自行調控，今採專案方式造冊，啟動街友專案，包含清查人員、訪視關壞、快篩、安置及接種疫苗，今天首先為人安雲林平安站站長楊宗賢及所有住民，和故鄉康復之家安置住民完成疫苗接種，尚未施打者持續宣導並給予協助。

林文志說，社會處除增加街友關懷頻率及夜訪次數，也提供酒精、口罩等防疫小包、生活物資，並持續衛生宣導，提醒街友減少移動或外出，降低染疫風險，最終目標仍希望每位街友都能打疫苗，擁有保護力。