台南芒果大豐收估逾9萬噸 調整策略維穩產銷

台南芒果今年大豐收產量估逾9萬公噸，較去年大增2萬公噸。面對疫情當下產銷，台南市長黃偉哲說「好東西沒理由被埋沒」，今天市政會議指示農業局調整行銷策略，維穩產銷。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，配合防疫不得群聚，取消台南國際芒果節及現場展售，農業局調整行銷策略，分別是啟動國內行銷增加多元通路，提升至中國以外市場，及啟動多元加工處理等方式辦理，並在今天市政會議通過備查。

黃偉哲說，好東西沒理由被埋沒、農民的辛苦也沒理由被忽視，我們台南自己的農民、自己的產品，大家攜手協力幫忙農民。

黃偉哲指出，因為北農的問題致使運輸量減少，台南本身對產地市場外來的消費者，也因為疫情關係減少，這些都是不利因素；另外台南外銷通路、加工、網路行銷的增加等則是有利因素。如何減少不利因素、增加有利因素，是很重要的行銷策略。

依農業局統計，截至6月25日止，媒合國營事業小果禮盒近萬箱；「台灣下單、日本取貨」芒果訂購，累計下單箱數3727箱，值得一提的是，玉井蒸熱廠蒸熱量達467公噸，韓國278公噸蒸熱量最多，其次為日本189公噸，預計隔周至少還有50噸外銷量。

農業局說明110年台南市芒果產業，預估種植面積6943公頃，預估產量9萬1600公噸，較109年增加約2萬公噸。策略行銷有三，「國內行銷」方面，預估芒果內銷量6萬7784公噸，擬透過芒果線上直播或拍賣、電視廣告及網路宣傳、媒合企業或機關單位採購、加強宣傳網路訂購宅配服務、推廣小果促銷活動、國軍副食及監所團膳加強採購。

「外銷」方面預估銷量5496公噸。將透過提升非中國市場外銷量，辦理國外業者視訊媒合採洽會，邀請國外代表人物或明星藉由社群平台協助曝光。另外，今年度果品拓展及行銷補助計畫，拓銷補助依國家不同，海運新台幣6到13元/公斤、空運30到70元/公斤。

「多元加工」部分，預估1萬8320公噸。農業局已於5月10日公告芒果收購加工，補助期間從今年4月26日至8月31日，補助集運費補助2元/公斤、加工處理費2元/公斤，目前收購量達295.7公噸；必要時，配合農委會啟動循環再利用處理措施，啟動加工收購計畫。