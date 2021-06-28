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雲嘉南夏至藝術節喊卡 11月20另推雲嘉嘉營劇場連線

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
2016年起由嘉義縣與嘉義市、臺南市、雲林縣等四地劇場共同合辦的「夏至藝術節」，原訂7月3日至9月5日登場，受疫情影響，主辦單位決定停辦今年的活動，。圖／翻攝自夏至藝術節官方網站
2016年起由嘉義縣與嘉義市、臺南市、雲林縣等四地劇場共同合辦的「夏至藝術節」，原訂7月3日至9月5日登場，受疫情影響，主辦單位決定停辦今年的活動，。圖／翻攝自夏至藝術節官方網站

2016年起由嘉義縣與嘉義市、臺南市、雲林縣等四地劇場共同合辦的「夏至藝術節」，原訂7月3日至9月5日登場，受疫情影響，主辦單位決定停辦今年的活動，另於11月20日至12月19日期間，推出「雲嘉嘉營劇場連線」新系列活動，內容包含移動劇場、戲劇舞蹈工作坊、特色店家演出及戶外劇場等，都可望在年底與民眾見面。

「夏至藝術節」帶起的跨縣市交流合作已邁入第6年，主題包含「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」、「藝把青」、「藝饗家」等主軸，今年更首度推出表演藝術團隊與策展人／場館間的媒合平台「藝場秀」，然考量國內疫情仍嚴峻，今年所有活動均停辦。

嘉義縣表演藝術中心表示，今年夏至藝術節雖然停辦，但為延續劇場連線跨域合作精神，四縣市將於11月20日至12月19日期間，共同舉辦「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動，內容包含移動劇場、戲劇舞蹈工作坊、特色店家演出及戶外劇場等，都可望在年底與民眾見面。

另外，「夏至藝術節」官網也將同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」官方網站，網站中有各縣市演藝廳或音樂廳介紹，以及相關表演藝術團隊的訊息，還有年底系列活動預告等，詳情可至官網或「雲嘉嘉營劇場連線」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/yaccttheater

劇場 藝術節

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